Нас не интересовало, как сидят Филат и Платон, нам важно было узнать, как там наш соратник

Кирилл Моцпан в составе группы молдавских парламентариев побывал в печально известном столичном СИЗО №13 и ужаснулся.

Депутат молдавского парламента от Блока ACUM Кирилл Моцпан в составе группы депутатов посетил столичное пенитенциарное учреждение №13, сообщает IPN.

Кирилл Моцпан рассказал, что директор СИЗО находится в отпуске. Депутаты имели возможность открыть на выбор несколько камер и поговорить с заключенными. Им не удалось увидеть бывшего премьера Влада Филата, бизнесмена Вячеслава Платона.

- Вам предложили открыть несколько камер... Но вам не удалось увидеть Филата или Платона. Почему?

- Наш выбор был — открыть любую камеру. Открыли одну-две-три двери и все. С нашим активистом Георгием Петиком мы пообщались. А почему меня должны интересовать другие?!

- Филат и Платон вас не интересовал?

- Это только вас, журналистов, это интересует. Нас интересует те, кто сидит там по политическим мотивам.

- Много там таких?

- Наверняка, есть. Есть люди, которые там незаслуженно находятся.

- Каковы в тамошнем пенитенциаре условия содержания?

Страшные, конечно! Примерно как в Средневековье. Даже в подвалы спустились и все увидел. Перенаселенность. Камеры переполнены в два раза, никаких удобств нет. И люди очень возмущены. Надо иметь в виду, что это изолятор временного содержания. Человек еще не признан виновным, зачем издеваться над ним?! А если суд признает его невиновным, кто ответит за его страдания? Перед законом все равны. И каждый должен отвечать за свои проступки. Если человек виновен — должен отвечать. Имею в виду, твоих двух «друзей», о которых ты спросил. Они виновны, но имеют право на честный суд. Единственное, кто меня интересовал — это Петик, потому что, знаю, он там сидит незаконно.

ЛЕОНИД РЯБКОВ