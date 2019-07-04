Несладкая болезнь: Кто зарабатывает на диабетиках в Молдове?

Основными проблемами для борьбы с заболеванием остаются правильное диагностирование и обеспечение необходимыми лекарствами.

Количество диабетиков в мире возрастет в 1,5 раза в следующие 25 лет и достигнет 629 млн человек, согласно прогнозу Международной федерации диабета. В том числе в Молдове с этим недугом к 2045 году будет 207 тысяч жителей по сравнению с 190 тысячами в настоящее время. Основными проблемами для борьбы с заболеванием остаются правильное диагностирование и обеспечение необходимыми лекарствами.

При чем на первый план выходит вопрос стоимости инсулинов. Даже в развитых странах не все могут позволить покупать достаточное количество таких препаратов. В январе 2019 года в США заявление двух производителей о повышении цен на 5% вызвало негодование у пациентов. А уже в апреле разгорелся целый скандал из-за очередного пересмотра стоимости лекарств. Около 7 млн американцев страдают диабетом. При этом чтобы выжить им приходится тратить тысячу долларов в месяц, если вдруг нет страховки.

Разработчики инсулина продали патент на него в 1921 году университету Торонто за доллар, чтобы средство было общедоступным. Но идея не сработала. Только в Соединенных Штатах с 1996 по 2017 год лекарственное средство подорожало на 1000 процентов. Американский рынок контролируют три производителя: местная EliLilly, датская NovoNordisk и французская Sanofi. Упаковка, например, Lantus от Sanofi стоит здесь 280 долларов, тогда как во Франции 50 долларов.

По мнению экспертов, все дело в отсутствии конкуренции и слишком жестких патентных правилах. В Европе цены пошли вниз благодаря выходу на рынок генериков и биосимуляров – аналогов с подтвержденной биоэффективностью. В США патент на тот же Lantus истек в 2015 году, но компания-производитель подала дополнительных 70 патентных заявлений, принятие которых закрепит ее монополию еще на 37 лет, пишут американские СМИ.

По оценкам BMJ GlobalHealth, производители инcулина продают его значительно дороже экономически обоснованной цены. Например, стоимость Lantus в 5,6-7,8 раза выше, чем необходимо для покрытия издержек и получения прибыли, Humalog от EliLilly – от 2,7 до 3,7 раза, Novolog от NovoNordisk – от 2,6 до 3,5 раза.

Компании не признают, что хотят заработать на пациентах, а просят смотреть на вопрос шире и включать в расходы и инвестиции в новые разработки. Веский аргумент. В то же время в 2016 году после обнародования Американской медицинской ассоциацией информации о подорожании инсулина в 2012-2013 годах почти втрое, тройку крупнейших производителей обвинили в ценовом сговоре. После чего фармгиганты обещали не допускать скачков цен.

Открываем Америку

В Молдове рынок инсулинов трудно назвать конкурентным. Контролирует его все та же большая тройка. Последние годы страна работала с NovoNordisk и EliLilly. По стоимости лекарства мы в «лидерах». По данным BMJ GlobalHealth, человеческий инсулин стоит в Молдове больше 12 долларов за 10 мл. Это втрое выше средней экономически обоснованной цены. Дешевле можно купить такое лекарство в Великобритании, США, ЮАР или Киргизии, дороже – только в Финляндии и на островных государствах. Инсулин гларгин стоит в Молдове около 38 долларов за 10 мл или в 6 раз дороже расчетной цены. Дешевле он в Иране и Великобритании, дороже – в США, Финляндии, Киргизии.

.Вообще интересно, почему в исследование попала Молдова, а не, например, Украина, где диабетом болеют на порядок больше - 2,8 млн человек? И почему у соседей, в отличие от нас, ожидают снижение количества пациентов с таким диагнозом к 2045 году?

Ответ на первую загадку очевиден – цены на инсулин в Молдове высокие. Не в последнюю очередь из-за отсутствия конкуренции. Попробуем разобраться со вторым вопросом. В Украине, в отличие от Молдовы, с советских времен остался мощный фармацевтический комплекс. Очевидно, что тягаться с топами по инвестициям в разработку новых лекарств тяжело, поэтому в Киеве сделали ставку на исследования и выпуск аналогов.

Возьмем инсулин. 20 лет назад киевский завод «Фармак» договорился с EliLilly о совместном выпуске этого лекарства под торговой маркой «Фармасулин» для реализации госпрограммы борьбы с диабетом на Украине. В итоге на украинском рынке этот препарат в достатке и почти вдвое дешевле оригинала, продаваемого под брендом «Хумулин».

Марципановый тест

В Молдове нет собственного фармпроизводства. Конкуренции между «инсулиновой тройкой» также не наблюдается. Показателен тендер на приобретение лекарства для диабетиков 2018 года, на который, по информации организаторов закупки, не пришли традиционные поставщики продукции EliLilly и NovoNordisk. Зато заявились дистрибьюторы Sanofi. Они бы и победили, наверное, если бы неожиданно со своим предложением не вышел импортер с украинским продуктом. Впервые за последние лет десять молдавский рынок осветил луч конкуренции. Оказалось, что цену на инсулин можно значительно снизить. В итоге победили наши соседи.

Секрет успеха прост. «Фармак» применил тот же метод, что и для украинского рынка: организовал совместный выпуск инсулина на экспорт с мировым лидером. Только на этот раз выбрали индийского производителя Biocon. Эта компания основана в 1978 году, имеет 10 дочерних предприятий, в том числе в США, ОАЭ, Великобритании. На сегодня это крупный биофармацевтический концерн с 11 тысячами сотрудников. Поставляет продукцию в 120 стран. Годовой доход приближается к 1 млрд долларов – половина госбюджета Молдовы.

Biocon - собственник крупнейшего в Азии комплекса по выпуску инсулина, построенного в Малайзии. Производит биосимуляр инсулина гларгин, который одобрен и используется в Европе, Японии и Австралии. Совместный препарат для молдавского рынка назвали Strim. С ним импортер и победил в тендере.

Приход украинцев позволит закрыть проблему дефицита лекарства в Молдове. По данным Счетной палаты, только в 2017 году около 1300 человек не смогли получить необходимые препараты из-за отсутствия доступа к ним.

Понравится ли это традиционным поставщикам – вопрос риторический. Наверняка новичку рынка придется несладко. Западные фармкомпании, несмотря на огромный вклад в фармацевтику, далеко не мушкетеры. Здесь все: и опасные вакцины, и запрет лекарств ведущими странами и взятки. Sanofi, например, в сентябре прошлого года, к слову, за пару месяцев до тендера в Молдове, вынуждена была согласиться заплатить 25 млн долларов штрафов за неконкурентные методы работы. Так, в региональных подразделениях концерна существовали специальные фонды под названием "Марципан", в которых находились деньги для взяток чиновникам, дистрибьюторам и больницам, в том числе, например, в Казахстане. Интересно, не заложены ли эти непредвиденные расходы в цене лекарств?

Все эти «бизнес-игры» мало волнуют пациентов. Для них главное - получить эффективное лечение в необходимые сроки. В этом им должны помочь государственные деятели, в том числе привлекая новых производителей качественных лекарств со всего мира. Конечно, на пути демонополизации возможны разные соблазны. Но будем верить, что наши политики пройдут этот «марципановый тест». Тогда в Молдове не будет грустных новостей, как в Штатах, о том, что кто-то ушел из жизни из-за пустого шприца для инсулина.

ЛИДИЯ ТКАЧ