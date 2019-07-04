Одна «черная» шутка гласит: каждый работник морга после увольнения однажды вновь возвращается на работу. Прокурор Адриана Бецишор доказала, что это правило может распространяться не только на служителей Танатоса.

3 июля г-жа Бецишор подала в отставку с поста исполняющей обязанности главы антикоррупционной прокуратуры. Причиной такого решения стало требование премьер-министра. Майя Санду была недовольна тем, что ходатайство об аресте сбежавшего лидера партии «Шор» было подано АП лишь 26 июня, хотя о его преступлениях знала вся Молдова. Кроме того, новые власти вполне небезосновательно подозревают теперь уже бывшую временно исполняющую главу АП в связях с Владом Плахотнюком.

И вот Адриана Бецишор как законопослушный гражданин и порядочный человек подает в отставку и… возвращается на предыдущую должность. На должность заместителя главы АП. То есть из того, кто исполнял обязанности отсутствующего главы ведомства, она становится заместителем этого самого главы. А что делает заместитель? Исполняет обязанности главы ведомства в случае его отсутствия! Как говорится – шило на мыло…

Впрочем, а чему тут удивляться? Г-жа Бецишор поступила в соответствии с духом и логикой «захваченного государства» Влада Плахотнюка, одним из столпов которого является именно прокурорский аппарат. Так что подобное «сальто-мортале» для нее – норма.

Но вот ведь незадача: «захваченного государства», как и его основателя, больше нет. А значит, никакие фокусы не спасут экс-и.о. главы АП от ответственности за свою деятельность на предыдущем посту. И это подтверждает депутат блока ACUM Серджиу Литвиненко: «Отставка не избавляет чиновника от ответственности, если будет установлено, что он нарушил закон»…

Роман АРДЕЛЯНУ