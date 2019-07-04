4 Июля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Шило на мыло
04.07.2019

Одна «черная» шутка гласит: каждый работник морга после увольнения однажды вновь возвращается на работу. Прокурор Адриана Бецишор доказала, что это правило может распространяться не только на служителей Танатоса.

3 июля г-жа Бецишор подала в отставку с поста исполняющей обязанности главы антикоррупционной прокуратуры. Причиной такого решения стало требование премьер-министра. Майя Санду была недовольна тем, что ходатайство об аресте сбежавшего лидера партии «Шор» было подано АП лишь 26 июня, хотя о его преступлениях знала вся Молдова. Кроме того, новые власти вполне небезосновательно подозревают теперь уже бывшую временно исполняющую главу АП в связях с Владом Плахотнюком.

И вот Адриана Бецишор как законопослушный гражданин и порядочный человек подает в отставку и… возвращается на предыдущую должность. На должность заместителя главы АП. То есть из того, кто исполнял обязанности отсутствующего главы ведомства, она становится заместителем этого самого главы. А что делает заместитель? Исполняет обязанности главы ведомства в случае его отсутствия! Как говорится – шило на мыло…

Впрочем, а чему тут удивляться? Г-жа Бецишор поступила в соответствии с духом и логикой «захваченного государства» Влада Плахотнюка, одним из столпов которого является именно прокурорский аппарат. Так что подобное «сальто-мортале» для нее – норма. 

Но вот ведь незадача: «захваченного государства», как и его основателя, больше нет. А значит, никакие фокусы не спасут экс-и.о. главы АП от ответственности за свою деятельность на предыдущем посту. И это подтверждает депутат блока ACUM Серджиу Литвиненко: «Отставка не избавляет чиновника от ответственности, если будет установлено, что он нарушил закон»…

Роман АРДЕЛЯНУ


 
Количество просмотров:
98
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.