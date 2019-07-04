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Харунжен заявил, что не будет подавать в оставку
04.07.2019

Генеральный прокурор Эдуард Харунжен заявил что не намерен уходить в отставку, с поста генерального прокурора. Он заявил, что не будет менять свою позицию, а звучащие требования не имеют под собой никакой правой основы, - передает TV8. 

Генеральный прокурор озвучил над чем сейчас работает прокуратура. Харунжен пообещал предоставить отчет о расследовании банковского мошенничества. В нем, как указывается, отражены все шаги генеральной прокуратуры, предпринятые в расследовании этого дела за несколько лет. Сейчас, пока идет следствие и не установлены все обстоятельства и фигуранты, подробности не разглашаются.

Накануне, отставки генерального прокурора потребовал председатель Союза адвокатов Эммануил Плошница. Также на отставке Харунжена настаивают премьер-министр Майя Санду и представители гражданского общества.

Сегодня свою позицию озвучил президент РМ Игорь Додон. Он дал Эдуарду Харунжену 10 дней на то, чтобы тот покинул свой пост. В противном случае, президент пообещал уволить генерального прокурора.


 
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