Игорь Додон: Мы не примем назначение европейского прокурора

Президент Игорь Додон заявил, что европейский прокурор не будет принят во главе Генпрокуратуры, как хочет Блок ACUM. Глава государства говорит, что не против того, чтобы в качестве консультантов были иностранные лица, но на ключевых должностях должны быть граждане Республики Молдова. Заявления были сделаны на НТВ Молдова, передает IPN.

„Мы понимаем их позицию, понимаем, что они обещали электорату, и мы много обещали нашему электорату. Мы пытаемся найти общий язык. Мы не отказываемся от нашей программы и мы сделаем то, что обещали электорату, но для этого нам потребовалось парламентское большинство. Вот то же самое правые должны сказать своему электорату”, - заявил Игорь Додон.

По его словам, есть принципиальные вещи, которые социалисты не могут принять в нынешней конъюнктуре. Поэтому они не примут в качестве генерального прокурора иностранного гражданина. „Не потому, что мы против европейских, российских или китайских специалистов, но если мы независимое государство, и если мы уверены, что Республика Молдова должна существовать как государство, то на ключевых должностях должны быть граждане Республики Молдова. В противном случае мы превращаемся в государство с внешним руководством”, - заявил Игорь Додон.

Глава государства говорит, что не верит в то, что этот вопрос послужит поводом для срыва сотрудничества с Блоком ACUM.

Кроме того, Игорь Додон говорит, что тема приднестровского урегулирования не должна обсуждаться в нынешней конъюнктуре. По его словам, в настоящее время в этом отношении необходимо продолжить политику „малых шагов”, но для полного решения приднестровской проблемы парламентская коалиция по-прежнему довольно „незрелая”.