Вячеслав Негруца: Утаивание отчета Kroll II привело и к другим беззакониям

Бывший министр финансов, эксперт „Transparency International Moldova” Вячеслав Негруца говорит, что утаивание отчета Kroll II привело и к другим беззакониям. По его словам, сам отчет содержит важные вещи для узкого сегмента специалистов: прокуроров, экономистов, тех, кто умеет читать эту информацию и понимать ее. Но для широкой общественности самый важный элемент отсутствует - список конечных бенефициаров. Заявления были сделаны в ходе передачи „Punctul pe azi” на TVR Moldova, передает IPN.

„Общество заслуживает того, чтобы оно знало своих „героев”, - отметил Вячеслав Негруца. По его словам, неправда то, что если список бенефициаров будет обнародован, то это нанесет ущерб следствию. „Мы очень четко видим, что, скрывая этот отчет, бенефициары начали перемещать некоторые активы: продают свою собственность, меняют владельцев определенных фирм, а арест, который был применен к некоторым активам определенных групп, которые были упомянуты в отчетах, показывает, что прокуроры, бездействуя и скрывая отчет Kroll, создали этот удобный коридор для бенефициаров, чтобы они могли скрыть свои следы”, - заявил Вячеслав Негруца.

По мнению эксперта, расследование кражи миллиарда больше не может проводиться только в Республике Молдова, оно должно быть интернационализировано. „Прокуроры и государственные учреждения сделали все возможное, чтобы не запрашивалась какая-либо информация, не было сделано никаких ходатайств в адрес европейских или американских властей, чтобы обратиться за помощью”, - заявил Вячеслав Негруца. Кроме того, необходимо требовать ареста имущество, находящегося за пределами страны.

Эксперт говорит, что отчет Kroll II очень четко показывает место назначения, где находятся 1,1 млрд. евро. Деньги поступили в европейские страны, оффшорные юрисдикции.