ЦИК считает разумным назначить фиксированный день выборов

Центральная избирательная комиссия считает разумным предложение о проведении всеобщих местных выборов в фиксированный день. В среду, 3 июля, избирательный орган одобрил заключение по проекту постановления Правительства, утверждающего законопроект о внесении изменений в статьи 8 и 133 Избирательного кодекса, передает IPN.

Заместитель председателя ЦИК Родика Чуботару заявила, что в проекте предусмотрено, что всеобщие выборы в местные органы власти проводятся каждые четыре года, в третье воскресенье октября, на всей территории страны.

По словам Родики Чуботару, это изменение в законодательстве позволит исключить толкование и неопределенность установления даты всеобщих местных выборов. Если предложение будет одобрено, как избирательный орган, так и другие органы, участвующие в избирательном процессе, смогут заблаговременно спланировать свою деятельность и ресурсы.

Государственная канцелярия недавно предложила для публичных обсуждений до 4 июля проект постановления Правительства об утверждении проекта закона о внесении поправок в статьи 8 и 133 Избирательного кодекса, в котором установлен единый день для всеобщих местных выборов - третье воскресенье октября. Документ еще не обсуждался в Кабинете министров.

Парламент принял 18 июня решение о том, что всеобщие местные выборы состоятся 20 октября. Полномочия нынешних примаров и местных советников истекли 14 июня 2019 года.