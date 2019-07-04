Эдуард Харунжен обсудил с послами кражу миллиарда

Генеральный прокурор Эдуард Харунжен рассказал о расследовании кражи века иностранным послам.

Представители нескольких дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова, встретились с генеральным прокурором Эдуардом Харунженым и обсудили с ним расследование по банковскому мошенничеству.

В переговорах также принимали участие представители других государственных учреждений, занимающихся расследованиями и возвращением имущества, полученного в результате незаконной деятельности.

Иностранные дипломаты были проинформированы об этапах расследования, индивидуальном сотрудничестве с субъектами других государств, возникших трудностях, а также о результатах расследований.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Вчера прокуроры вместе с представителями Национального центра по борьбе с коррупцией и Агентства по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI) провели аналогичную встречу с представителями Международного валютного фонда.

Представители наших властей обратились за помощью к иностранным партнерам для возврата денег, украденных из банковской системы, большинство из которых находятся за пределами страны. В ходе встречи обсуждались альтернативные формы международного сотрудничества, создание совместных следственных групп и оказание технико-консультативной помощи за рубежом для сотрудников молдавских правоохранительных органов.