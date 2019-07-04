Последствия вчерашней стихии - обесточенные села, поваленные деревья, размытые дороги (ВИДЕО)

Вчерашняя стихия нанесла серьезный ущерб населенным пунктам по всей Молдове.

В Гагаузии произошли обрывы линий электропередачи в Комрате, селах Конгазчик, Кирсово, Буджак, Светлый, Ферапонтьевка и Баурчи. В Комрате и Чадыр-Лунге упавшие деревья повредили два автомобиля.

Въезд в Комрат со стороны Кирсово был заблокирован упавшим старым деревом, потребовалось срочное вмешательство спасателей.

Непогода размыла щебневые дороги на улицах населенных пунктов, сорвана кровля с крыш многоэтажных зданий и частных домах в Комрате и Чадыр-Лунге, передает gagauzinfo.md.

Не меньше пострадал север республики, к сегодняшнему утру стали известны предварительные цифры разрушений, нанесенные вчерашней непогодой.

К вечеру стало известно об обрушениях веток и деревьев по 78 адресам в Бельцах, сотрудники коммунальных служб работали всю ночь, и к 3 утра устранили последствия по 78 адресам. Учитывая огромное количество пострадавших домов и дворов, к ним в помощь подключились дворники и озеленители.

Невероятной силы потоки воды создали сильнейший напор в городской канализации, подбрасывая вверх металлические тяжелые люки. Крышки люков по ул. Мира и Конева слетали со своих мест и подлетали до 60 сантиметров вверх и были отброшены водой в сторону.

По всему городу отмечается сильнейшее затопление в 5 подвалах жилых домов, пострадала кровля на крышах 13 многоэтажных и частных домов.

Прошедшая стихия привела в негодность насосную станцию Бельц, так как городские коллекторы оказались забиты песком, грязью и мусором.

Также по городу отмечаются множественные обрывы на линиях электропередач, что затруднило движение электротранспорта в городе вчера после обеда. Последствия устраняются до сих пор, передает esp.md.

Также отмечаются сильнейшие повреждения вследствие бури в населенных пунктах районов Сорока, Дондушень и Глодяны.

Во многих населенных пунктах потребовалась помощь спасателей, последствия до сих пор устраняются, подсчитывается предварительный ущерб.