Интересное Как своровали "Мона Лизу из Лувра" и другое... Торжествующий обман В августе 1911 года из Лувра был похищен шедевр Леонардо Да Винчи — «Мона Лиза». После исчезновения «Джоконды» вся французская полиция была поднята на ноги. Портрет искали лучшие сыщики, а в числе подозреваемых были художник Пабло Пикассо и поэт Гийом Аполлинер. Мону Лизу нашли через полтора года во Флоренции. Вором оказался итальянец Винченцо Перуджиа, бывший сотрудник Лувра, живописец и декоратор. Выяснилось, что украсть легендарную «Джоконду» ему не составило особого труда… Возвращение... Богатая Лиза



В 1911 году трое предприимчивых итальянцев украли из Лувра "Мону Лизу". (Как они ее похитили -- сюжет отдельный, позднее он лег в основу фильма "Как украсть миллион" с Одри Хепберн и Питером О'Тулом в главных ролях.) Воры "Моны Лизы" были настолько изобретательны, что сразу после кражи посетили шестерых американских нуворишей каждому (!) -- по страшному блату и под покровом глубочайшей тайны -- продали поддельную "Джоконду". И никто из этих помешанных на искусстве людей не донес в полицию.



А настоящая картина была найдена через пару лет в Италии: похитители предложили ее опытному арт-дилеру по вполне приемлемой цене. Дилер обратился в полицию, и сегодня "Джоконда" снова в Лувре, за бронированным стеклом и постоянным присмотром.







Случай этот показателен. Во-первых, он позволяет понять, как бывает "невтерпеж" людям, собирающим произведения искусства. Говорят, в 1870-1910 годы в США ввезли 2000 работ Рембрандта -- и все потому, что многим ужасно хотелось его иметь, а спрос, как известно, рождает предложение. А во-вторых, история с "Моной Лизой" демонстрирует интеллект тех, кто занимается подделками.



В этой области работают не столько жаждущие наживы дельцы, сколько люди с умом, чувством юмора, образованием, глубокими энциклопедическими знаниями. Подчас их художественные достижения вызывают такое же (если не большее) восхищение, как и работы подделываемых ими "первоисточников". По-английски "фальшаки" называются art-forgery, что на русский можно перевести двояко: то ли "подделка искусства", то ли "искусство подделки".



Дорого яичко

Российский арт-рынок ничем не отличается от мирового и тоже богат подделками. Но скуден историями. Арт-дилеры охотно делают заявления типа:



"В иных частных российских коллекциях до трети "фальшаков". Но никогда вы не услышите подробностей, где и какие работы поддельные. Получается как в песне: "Если кто-то кое-где у нас порой".



Песня, как известно, звучит в сериале "Следствие ведут знатоки". Одна из серий "Знатоков" была посвящена искусству -- подделкам работ Фаберже. Сюжет взяли из жизни. Правда, в фильме участников вывели эдакими морально разложившимися интеллигентами, а на самом деле...







"Это было известное петербургско-московское дело, -- рассказал питерский антиквар, пожелавший остаться неизвестным. -- Многих действующих лиц я знал: Наума Николаевского (в фильме его играл Караченцов), Эдуарда Абрамовича Зингера, ювелира Коноваленко. Видел я и вещи, которые они делали. Это была блестящая работа.



Ребята подошли к вопросу как ученые-историки. Они нашли фамилии всех мастеров, работавших до 1917 года в мастерских Фаберже. Потом по дореволюционному справочнику "Весь Петербург" определили адреса, отыскали родственников и потомков, выкупили у них документы, эскизы, подлинники. В Риге обнаружили настоящие клейма.



Нашли даже старичка, лично работавшего с Фаберже, -- он коробочки клеил. Купили ему все необходимые материалы и попросили научить. Для штамповки использовали базу Кировского и Балтийского заводов. Начальник цеха тогда имел зарплату 200-300 рублей в месяц, а они ему платили еще 500, чтобы только пресс и станки иногда вечерами что-то штамповали на сторону. Представляете, какая у них была база? На этих заводах танки делали, не то что маленькие какие-то предметы.



Зингер провел в тюрьме четыре года, Николаевский отсидел восемь лет. Сейчас живет в Америке, имеет ювелирную фирму и, насколько я знаю, процветает. А Василий Коноваленко, тоже эмигрировавший в Штаты, не так давно умер...







В конце 1990-х в Эрмитаже была выставка Фаберже. На ней сделали стенд фальсификаций -- из золота и серебра, с настоящими эмалями. Эти вещи вполне достойны стоять рядом с оригиналами".



Ныне работы Наума Николаевского и Василия Коноваленко находятся в крупнейших собраниях мира. Нашим "Музеям Кремля" досталось их поддельное пасхальное яйцо, конфискованное когда-то таможней у двух африканских дипломатов. В музее сразу определили, что это подделка, но оставили в коллекции.



Яйцо, состоящее из двух половинок и украшенное царским вензелем, помещено на подставку из трех золоченых орлов. Еще одно почти такое же яичко было продано на аукционе Sotheby's в Женеве как произведение Юлиуса Раппопорта, ведущего мастера Фаберже, за 60 тысяч швейцарских франков (примерно 37 тысяч долларов).



Пасхальные яйца Фаберже сегодня одни из самых дорогих произведений ювелирного искусства. Цена на них доходит до 6 миллионов долларов. Нет ничего удивительного, что их подделывают.



“Подделом” вам! Российский арт-рынок ничем не отличается от мирового и тоже богат подделками. Но скуден историями. Арт-дилеры охотно делают заявления типа:"В иных частных российских коллекциях до трети "фальшаков". Но никогда вы не услышите подробностей, где и какие работы поддельные. Получается как в песне: "Если кто-то кое-где у нас порой".Песня, как известно, звучит в сериале "Следствие ведут знатоки". Одна из серий "Знатоков" была посвящена искусству -- подделкам работ Фаберже. Сюжет взяли из жизни. Правда, в фильме участников вывели эдакими морально разложившимися интеллигентами, а на самом деле..."Это было известное петербургско-московское дело, -- рассказал питерский антиквар, пожелавший остаться неизвестным. -- Многих действующих лиц я знал: Наума Николаевского (в фильме его играл Караченцов), Эдуарда Абрамовича Зингера, ювелира Коноваленко. Видел я и вещи, которые они делали. Это была блестящая работа.Ребята подошли к вопросу как ученые-историки. Они нашли фамилии всех мастеров, работавших до 1917 года в мастерских Фаберже. Потом по дореволюционному справочнику "Весь Петербург" определили адреса, отыскали родственников и потомков, выкупили у них документы, эскизы, подлинники. В Риге обнаружили настоящие клейма.Нашли даже старичка, лично работавшего с Фаберже, -- он коробочки клеил. Купили ему все необходимые материалы и попросили научить. Для штамповки использовали базу Кировского и Балтийского заводов. Начальник цеха тогда имел зарплату 200-300 рублей в месяц, а они ему платили еще 500, чтобы только пресс и станки иногда вечерами что-то штамповали на сторону. Представляете, какая у них была база? На этих заводах танки делали, не то что маленькие какие-то предметы.Зингер провел в тюрьме четыре года, Николаевский отсидел восемь лет. Сейчас живет в Америке, имеет ювелирную фирму и, насколько я знаю, процветает. А Василий Коноваленко, тоже эмигрировавший в Штаты, не так давно умер...В конце 1990-х в Эрмитаже была выставка Фаберже. На ней сделали стенд фальсификаций -- из золота и серебра, с настоящими эмалями. Эти вещи вполне достойны стоять рядом с оригиналами".Ныне работы Наума Николаевского и Василия Коноваленко находятся в крупнейших собраниях мира. Нашим "Музеям Кремля" досталось их поддельное пасхальное яйцо, конфискованное когда-то таможней у двух африканских дипломатов. В музее сразу определили, что это подделка, но оставили в коллекции.Яйцо, состоящее из двух половинок и украшенное царским вензелем, помещено на подставку из трех золоченых орлов. Еще одно почти такое же яичко было продано на аукционе Sotheby's в Женеве как произведение Юлиуса Раппопорта, ведущего мастера Фаберже, за 60 тысяч швейцарских франков (примерно 37 тысяч долларов).Пасхальные яйца Фаберже сегодня одни из самых дорогих произведений ювелирного искусства. Цена на них доходит до 6 миллионов долларов. Нет ничего удивительного, что их подделывают.

Вообще-то, разговор о подделках -- из разряда вечных. Бороться с этим злом невозможно: с тем же успехом можно протестовать против применения допинга профессиональными спортсменами.



Сколько существует искусство, ровно столько его подделывают. Начиная с древних римлян, которые, как известно, копировали греческие мраморы. Есть легенда, что как-то "фальшак" изготовил великий Микеланджело: вначале он просто сделал копию с греческой статуи, потом, по совету друга, закопал ее в землю, искусственно таким образом состарив, после чего выдал за античную и продал любителю древностей. Подлог раскрылся, покупатель вещь вернул и потребовал назад деньги. А мы сейчас думаем: ну и чудак! Ему же досталась работа самого Микеланджело!



В 1896 году одесский ювелир Израиль Рухумовский продал Французской национальной академии золотую тиару царя Сайтоферна, якобы найденную на раскопках древней Ольвии. Ведущие европейские археологи признали в тиаре "замечательную античную реликвию".





“Тиара” царя Сайтоферна



За нее заплатили 260 тысяч франков. Она была выставлена в Лувре, пока профессор Фуртвенглер не разоблачил ее. Рухумовский работал по заказу и рисункам Льва Гаухмана, используя штампы, изготовленные гравером Гаврилиным. Компания продавала на Запад золотые вещи, якобы найденные в античных кладах. Состоялся громкий судебный процесс, Гаухман и его сообщница Янковская сели в тюрьму, Рухумовский был оправдан, после чего эмигрировал во Францию.



В начале XX века семейство итальянских ремесленников Риккарди из Орвьето зарабатывало на жизнь подделками этрусских ваз для римских антикварных лавок. Войдя во вкус, Риккарди -- два брата и пятеро их сыновей -- решили действовать более масштабно и в 1908 году продали Британскому музею этрусскую бронзовую колесницу. Начиная с 1913 года они продали нью-йоркскому музею Метрополитен сначала глиняную статую этрусского воина, потом две такие же статуи побольше - - всего на 70 тысяч долларов.



В этой работе мошенникам помогал скульптор Альфредо Фиораванти. Сорок лет три воина украшали музей, пока не были найдены подлинные этрусские статуи, не похожие на изделия Риккарди. Однако американцы не желали признавать свой промах, пока сам Фиораванти в 1960 году не рассказал все журналистам. В доказательство своих слов он предъявил "сувенир" - - палец, недостающий на руке одного из воинов.



В 60-е годы фабрикацию подделок наладил предприимчивый француз Фернан Легро, бывший артист балета. На него работали талантливые художники Реал Лессарт и Элмер де Хори: первый штамповал работы старых мастеров, второй -- современных знаменитостей. Легро использовал новаторский прием: ввозя картины в Америку, он просил таможню удостоверить их подлинность, после чего продавал их богатым коллекционерам с официального одобрения правительства США.





Фернан Легро



Другим новшеством стало "джентльменское соглашение" с рядом художников, которые за умеренную плату подписывали своим именем фальшивые полотна. Легро погорел в 1967 году, когда Марк Шагал признал поддельной одну из своих картин, выставленных в нью-йоркской галерее. Получив несколько лет с конфискацией имущества, злополучный фальсификатор провел остаток жизни в нищете и умер от рака горла.



Один из способов подделки -- "раскрутка" вымышленного художника с экзотической биографией, которому приписываются собственные произведения. Этим путем в 70-е годы пошла австралийка с забавным именем Элизабет Дурак, выпускница художественной школы. За несколько лет она написала сотни картин от имени несуществующего художника-аборигена Эдди Бурропа.



Несмотря на фамилию, миссис Дурак четко уловила веяние времени -- моду на "наивное искусство" и всяческое "этно". Подделка раскрылась, когда художницу попросили предъявить Бурропа, -- нанятый ею абориген оказался алкоголиком и не смог даже вывести на бумаге ровную линию. Элизабет отделалась символическим наказанием, ведь благодаря ей во всем мире вырос интерес к искусству аборигенов и к Австралии как таковой.



Совершенно особый подлог был совершен в конце 70-х годов XX века, когда великий скандалист Сальвадор Дали заболел болезнью Паркинсона и не мог уже держать кисть, но картины и рисунки с его подписью продолжали появляться с завидной частотой. Их автором был молодой "негр" -- испанский художник Мануэль Пухоль Баладас, которого привлекла к этой работе Гала, верная спутница Дали.





Сальвадор Дали



За три года Пухоль создал около 400 акварелей, рисунков, литографий, две сотни полотен маслом. Только после смерти Дали он признал свое участие в творчестве маэстро. По слухам, другие новомодные художники тоже активно пользуются услугами "негров". Но ни Фемида, ни общественное мнение пока не решили, стоит ли в этой ситуации говорить о подделке.



Проблема фальшивок особенно остро встала во второй половине XX века, когда появились новые физико-химические методы определения подлинности. В 1965 года выяснилось, что портрет графа Веллингтона в Лондонской национальной галерее, приписываемый самому Гойе, -- просто "фальшак".



В 1976-м -- что в музее Корнеля хранятся подделки Коро. За всю свою карьеру Коро написал примерно 600 картин, но только на американском рынке гуляет три тысячи. В музее Метрополитен из 66 предметов утвари 8-тысячелетней давности, привезенных с раскопок в Турции, только восемнадцать действительно древние. И это в авторитетнейших музеях мира, что же говорить о частных коллекциях?!



В 1996 году копиист Эрик Хебборн опубликовал книгу "The Art Forger's Handbook" -- руководство по изготовлению подделок. Сам Хебборн, разоблаченный изготовитель подделок, за сорок лет работы (1950-1996) сделал более тысячи рисунков якобы XV-XVII веков.



Некоторые из них купил музей Пола Гетти в Малибу, США. Вскоре после выхода книги Хебборн был найдет с проломленным черепом на одной из улиц Рима. Трудно сейчас понять, чего же все-таки ему не простили -- изготовления "фальшаков" или честного рассказа о тайнах профессии.





Эрик Хебборн



В декабре 2000 года испанская полиция обезвредила группировку, занимавшуюся подделкой и продажей произведений искусства. Преступники действовали в Барселоне, Мадриде, Бильбао. В ходе операции задержали семь человек и конфисковали тысячи (!) поддельных картин, якобы принадлежавших кисти Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Марка Шагала и Энди Уорхолла.



В октябре 2001 года пришло неутешительное известие, что "Подсолнухи" Ван Гога, купленные японской страховой компанией Yasuda Fire & Marine Insurance за 35 миллионов долларов, на самом деле подделка. Такой вывод сделали эксперты итальянского журнала Quadrie Sculture, которые изучили переписку Ван Гога с его другом художником Гогеном.



Из нее следует, что было написано четыре варианта "Подсолнухов". Местонахождение всех этих работ известно, и среди них нет той, что была продана в Японии. "Подсолнухи" очень нравились Гогену, и он просил дать ему на время одну из картин. Очевидно, как он и сделал копию, позднее проданную как оригинал. Владелец сомнительных "Подсолнухов" отказался провести рентгенографическое исследование картины.



Под конец августа 1976 года в Лондоне, довольно сонном в эту пору, произошла сенсация. Бывший маляр и реставратор картин Том Китинг созвал частную пресс-конференцию и заявил в присутствии более ста журналистов, что английские картинные галереи и музеи переполнены картинами, считающимися произведениями выдающихся художников, которые в действительности написал он сам.





Том Китинг



– Я писал эти картины и продавал их не для денег, а только для того, чтобы доказать, что мой талант недооценён, – объяснил Китинг. – В молодости я был вынужден дважды сдавать экзамен в высшую художественную школу, но меня так и не приняли. Теперь вы видите, что все эти эксперты и великие владельцы галерей – самые обычные дилетанты и грош им всем цена.



Далее подделыватель с обезоруживающей откровенностью признал, что не помнит, сколько картин он написал за последнее время, но точно помнит, что начал копировать произведения известных художников двадцать пять лет тому назад.



На вопрос, кого он предпочитал в своей «творческой деятельности», Китинг ответил: Рембрандта, Гойю, Ренуара и некоторых других. То есть всю плеяду великих мастеров кисти. В качестве примера Китинг сообщил, что за его «Сэмюэля Палмера» на одном из лондонских аукционов было заплачено пятнадцать тысяч фунтов! Причем – о ужас! – ни одна подлинная картина этого художника никогда не достигала такой цены.



Кого подделывают чаще



Казимира Малевича и других художников русского авангарда имитируют так часто, что на Западе их картины перестали брать на аукционы.



Половина вещей, выдаваемых на рынке за картины Айвазовского, - это подделки, но они пользуются таким успехом, что их все равно покупают, но по более низким ценам. Известно, что сам художник числил за собой шесть тысяч работ, тогда как на сегодняшний день официально признаны подлинными 60 тысяч его картин.



Иконы. По мнению специалистов, икон, созданных до двенадцатого века, - единицы, и все они в музеях. Поэтому не верьте ни одному коллекционеру, если он говорит, что у него шикарная коллекция ранних икон.





Копия картины Пьера Огюста Ренуара, "Портрет актрисы Жанны Самари"



Также часто подделывают Сальвадора Дали, Винсента ван Гога, Огюста Ренуара, Клода Моне, Поля Сезанна, Франца Марка, Густава Климта и Поль Гогена. Этот список можно продолжать до бесконечности.



Законный рынок подделок



История "легальных подделок" восходит к 1984 году, когда итальянский архитектор и коллекционер Джузеппе Сальцано приобрел на аукционе картину Джордже Де Кирико "Площадь Италии", которая оказалась подделкой. Сальцано был настолько поражен мастерством художника-фальсификатора, что долго разыскивал его и нашел. Им оказался 75-летний Антонио Маззиз, который рассказал коллекционеру, что вынужден подделывать полотна мастеров, так как не знает иного способа заработать на жизнь.



Сальцано устроил выставку подделок Маззиза. которая имела огромный успех. Затем коллекционер создал галерею "Питти Арте". на которую сейчас работают 48 художников. Министерство культуры Италии выдает этим работам соответствующие сертификаты. А покупатели этих произведений получают гарантию, что эти полотна являются "уникальными работами, уважающими манеру и технику оригинала и следующими им". Среди клиентов галереи "Питти Арте" были, в частности, принцесса Диана, Фрэнк Синатра, Арнольд Шварценеггер, Антонио Бандерас.



Успеху этих картин способствует и то, что страхование подлинных шедевров стоит огромных денег, а потому некоторые коллекционеры хранят оригиналы в банках, а выставляют их законные подделки.



Выставки подделок с большим успехом проходят во всём мире. Так, например, в 2010 году в лондонском Музее Виктории и Альберта прошла организованная британской полицией выставка с сотней сомнительных произведений искусства, приписываемых Шагалу, Джакометти и Хокни. А в детройтском институте искусств работала выставка «Имитации, подделки, загадки», посвящённая изучению тайн фальсификации и ошибок в атрибуции произведений искусства.



На ней, например, можно было увидеть «Святую», некоторое время приписываемую Боттичелли, рядом с его подлинным произведением – «Воскресшим Христом». Подобная выставка проходила и в России. Называлась она «Шедевры подделки или Н/Х». На ней показали поддельные произведения крупнейших русских художников середины XIX – начала ХХ века.







Какова же из всего сказанного мораль? Что обманывать плохо? Никто не спорит, это ужасно. Что цены на искусство давно превышают все разумные пределы? Безусловно. В конце 2001 года разразился очередной громкий скандал вокруг преступного сговора крупнейших аукционных домов Sotheby's и Gristle's, которые, оказывается, сообща завышали цены на произведения.



Тогда мораль в том, что современного человека больше вдохновляет цена с шестью нулями, нежели действительные художественные достоинства картины или скульптуры? И это верно.



Остается только констатировать, что подделки в широком ассортименте -- привычная форма существования старого искусства в современном мире. Это бизнес для многих: изготовителей, дилеров, покупателей, полиции, страховых агентств. А кто не хочет рисковать, может купить фоторепродукцию любимой картины или гипсовый слепок понравившегося бюста. Вообще-то, разговор о подделках -- из разряда вечных. Бороться с этим злом невозможно: с тем же успехом можно протестовать против применения допинга профессиональными спортсменами.Сколько существует искусство, ровно столько его подделывают. Начиная с древних римлян, которые, как известно, копировали греческие мраморы. Есть легенда, что как-то "фальшак" изготовил великий Микеланджело: вначале он просто сделал копию с греческой статуи, потом, по совету друга, закопал ее в землю, искусственно таким образом состарив, после чего выдал за античную и продал любителю древностей. Подлог раскрылся, покупатель вещь вернул и потребовал назад деньги. А мы сейчас думаем: ну и чудак! Ему же досталась работа самого Микеланджело!В 1896 году одесский ювелир Израиль Рухумовский продал Французской национальной академии золотую тиару царя Сайтоферна, якобы найденную на раскопках древней Ольвии. Ведущие европейские археологи признали в тиаре "замечательную античную реликвию".“Тиара” царя СайтофернаЗа нее заплатили 260 тысяч франков. Она была выставлена в Лувре, пока профессор Фуртвенглер не разоблачил ее. Рухумовский работал по заказу и рисункам Льва Гаухмана, используя штампы, изготовленные гравером Гаврилиным. Компания продавала на Запад золотые вещи, якобы найденные в античных кладах. Состоялся громкий судебный процесс, Гаухман и его сообщница Янковская сели в тюрьму, Рухумовский был оправдан, после чего эмигрировал во Францию.В начале XX века семейство итальянских ремесленников Риккарди из Орвьето зарабатывало на жизнь подделками этрусских ваз для римских антикварных лавок. Войдя во вкус, Риккарди -- два брата и пятеро их сыновей -- решили действовать более масштабно и в 1908 году продали Британскому музею этрусскую бронзовую колесницу. Начиная с 1913 года они продали нью-йоркскому музею Метрополитен сначала глиняную статую этрусского воина, потом две такие же статуи побольше - - всего на 70 тысяч долларов.В этой работе мошенникам помогал скульптор Альфредо Фиораванти. Сорок лет три воина украшали музей, пока не были найдены подлинные этрусские статуи, не похожие на изделия Риккарди. Однако американцы не желали признавать свой промах, пока сам Фиораванти в 1960 году не рассказал все журналистам. В доказательство своих слов он предъявил "сувенир" - - палец, недостающий на руке одного из воинов.В 60-е годы фабрикацию подделок наладил предприимчивый француз Фернан Легро, бывший артист балета. На него работали талантливые художники Реал Лессарт и Элмер де Хори: первый штамповал работы старых мастеров, второй -- современных знаменитостей. Легро использовал новаторский прием: ввозя картины в Америку, он просил таможню удостоверить их подлинность, после чего продавал их богатым коллекционерам с официального одобрения правительства США.Фернан ЛегроДругим новшеством стало "джентльменское соглашение" с рядом художников, которые за умеренную плату подписывали своим именем фальшивые полотна. Легро погорел в 1967 году, когда Марк Шагал признал поддельной одну из своих картин, выставленных в нью-йоркской галерее. Получив несколько лет с конфискацией имущества, злополучный фальсификатор провел остаток жизни в нищете и умер от рака горла.Один из способов подделки -- "раскрутка" вымышленного художника с экзотической биографией, которому приписываются собственные произведения. Этим путем в 70-е годы пошла австралийка с забавным именем Элизабет Дурак, выпускница художественной школы. За несколько лет она написала сотни картин от имени несуществующего художника-аборигена Эдди Бурропа.Несмотря на фамилию, миссис Дурак четко уловила веяние времени -- моду на "наивное искусство" и всяческое "этно". Подделка раскрылась, когда художницу попросили предъявить Бурропа, -- нанятый ею абориген оказался алкоголиком и не смог даже вывести на бумаге ровную линию. Элизабет отделалась символическим наказанием, ведь благодаря ей во всем мире вырос интерес к искусству аборигенов и к Австралии как таковой.Совершенно особый подлог был совершен в конце 70-х годов XX века, когда великий скандалист Сальвадор Дали заболел болезнью Паркинсона и не мог уже держать кисть, но картины и рисунки с его подписью продолжали появляться с завидной частотой. Их автором был молодой "негр" -- испанский художник Мануэль Пухоль Баладас, которого привлекла к этой работе Гала, верная спутница Дали.Сальвадор ДалиЗа три года Пухоль создал около 400 акварелей, рисунков, литографий, две сотни полотен маслом. Только после смерти Дали он признал свое участие в творчестве маэстро. По слухам, другие новомодные художники тоже активно пользуются услугами "негров". Но ни Фемида, ни общественное мнение пока не решили, стоит ли в этой ситуации говорить о подделке.Проблема фальшивок особенно остро встала во второй половине XX века, когда появились новые физико-химические методы определения подлинности. В 1965 года выяснилось, что портрет графа Веллингтона в Лондонской национальной галерее, приписываемый самому Гойе, -- просто "фальшак".В 1976-м -- что в музее Корнеля хранятся подделки Коро. За всю свою карьеру Коро написал примерно 600 картин, но только на американском рынке гуляет три тысячи. В музее Метрополитен из 66 предметов утвари 8-тысячелетней давности, привезенных с раскопок в Турции, только восемнадцать действительно древние. И это в авторитетнейших музеях мира, что же говорить о частных коллекциях?!В 1996 году копиист Эрик Хебборн опубликовал книгу "The Art Forger's Handbook" -- руководство по изготовлению подделок. Сам Хебборн, разоблаченный изготовитель подделок, за сорок лет работы (1950-1996) сделал более тысячи рисунков якобы XV-XVII веков.Некоторые из них купил музей Пола Гетти в Малибу, США. Вскоре после выхода книги Хебборн был найдет с проломленным черепом на одной из улиц Рима. Трудно сейчас понять, чего же все-таки ему не простили -- изготовления "фальшаков" или честного рассказа о тайнах профессии.Эрик ХебборнВ декабре 2000 года испанская полиция обезвредила группировку, занимавшуюся подделкой и продажей произведений искусства. Преступники действовали в Барселоне, Мадриде, Бильбао. В ходе операции задержали семь человек и конфисковали тысячи (!) поддельных картин, якобы принадлежавших кисти Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Марка Шагала и Энди Уорхолла.В октябре 2001 года пришло неутешительное известие, что "Подсолнухи" Ван Гога, купленные японской страховой компанией Yasuda Fire & Marine Insurance за 35 миллионов долларов, на самом деле подделка. Такой вывод сделали эксперты итальянского журнала Quadrie Sculture, которые изучили переписку Ван Гога с его другом художником Гогеном.Из нее следует, что было написано четыре варианта "Подсолнухов". Местонахождение всех этих работ известно, и среди них нет той, что была продана в Японии. "Подсолнухи" очень нравились Гогену, и он просил дать ему на время одну из картин. Очевидно, как он и сделал копию, позднее проданную как оригинал. Владелец сомнительных "Подсолнухов" отказался провести рентгенографическое исследование картины.Под конец августа 1976 года в Лондоне, довольно сонном в эту пору, произошла сенсация. Бывший маляр и реставратор картин Том Китинг созвал частную пресс-конференцию и заявил в присутствии более ста журналистов, что английские картинные галереи и музеи переполнены картинами, считающимися произведениями выдающихся художников, которые в действительности написал он сам.Том Китинг– Я писал эти картины и продавал их не для денег, а только для того, чтобы доказать, что мой талант недооценён, – объяснил Китинг. – В молодости я был вынужден дважды сдавать экзамен в высшую художественную школу, но меня так и не приняли. Теперь вы видите, что все эти эксперты и великие владельцы галерей – самые обычные дилетанты и грош им всем цена.Далее подделыватель с обезоруживающей откровенностью признал, что не помнит, сколько картин он написал за последнее время, но точно помнит, что начал копировать произведения известных художников двадцать пять лет тому назад.На вопрос, кого он предпочитал в своей «творческой деятельности», Китинг ответил: Рембрандта, Гойю, Ренуара и некоторых других. То есть всю плеяду великих мастеров кисти. В качестве примера Китинг сообщил, что за его «Сэмюэля Палмера» на одном из лондонских аукционов было заплачено пятнадцать тысяч фунтов! Причем – о ужас! – ни одна подлинная картина этого художника никогда не достигала такой цены.Казимира Малевича и других художников русского авангарда имитируют так часто, что на Западе их картины перестали брать на аукционы.Половина вещей, выдаваемых на рынке за картины Айвазовского, - это подделки, но они пользуются таким успехом, что их все равно покупают, но по более низким ценам. Известно, что сам художник числил за собой шесть тысяч работ, тогда как на сегодняшний день официально признаны подлинными 60 тысяч его картин.Иконы. По мнению специалистов, икон, созданных до двенадцатого века, - единицы, и все они в музеях. Поэтому не верьте ни одному коллекционеру, если он говорит, что у него шикарная коллекция ранних икон.Копия картины Пьера Огюста Ренуара, "Портрет актрисы Жанны Самари"Также часто подделывают Сальвадора Дали, Винсента ван Гога, Огюста Ренуара, Клода Моне, Поля Сезанна, Франца Марка, Густава Климта и Поль Гогена. Этот список можно продолжать до бесконечности.История "легальных подделок" восходит к 1984 году, когда итальянский архитектор и коллекционер Джузеппе Сальцано приобрел на аукционе картину Джордже Де Кирико "Площадь Италии", которая оказалась подделкой. Сальцано был настолько поражен мастерством художника-фальсификатора, что долго разыскивал его и нашел. Им оказался 75-летний Антонио Маззиз, который рассказал коллекционеру, что вынужден подделывать полотна мастеров, так как не знает иного способа заработать на жизнь.Сальцано устроил выставку подделок Маззиза. которая имела огромный успех. Затем коллекционер создал галерею "Питти Арте". на которую сейчас работают 48 художников. Министерство культуры Италии выдает этим работам соответствующие сертификаты. А покупатели этих произведений получают гарантию, что эти полотна являются "уникальными работами, уважающими манеру и технику оригинала и следующими им". Среди клиентов галереи "Питти Арте" были, в частности, принцесса Диана, Фрэнк Синатра, Арнольд Шварценеггер, Антонио Бандерас.Успеху этих картин способствует и то, что страхование подлинных шедевров стоит огромных денег, а потому некоторые коллекционеры хранят оригиналы в банках, а выставляют их законные подделки.Выставки подделок с большим успехом проходят во всём мире. Так, например, в 2010 году в лондонском Музее Виктории и Альберта прошла организованная британской полицией выставка с сотней сомнительных произведений искусства, приписываемых Шагалу, Джакометти и Хокни. А в детройтском институте искусств работала выставка «Имитации, подделки, загадки», посвящённая изучению тайн фальсификации и ошибок в атрибуции произведений искусства.На ней, например, можно было увидеть «Святую», некоторое время приписываемую Боттичелли, рядом с его подлинным произведением – «Воскресшим Христом». Подобная выставка проходила и в России. Называлась она «Шедевры подделки или Н/Х». На ней показали поддельные произведения крупнейших русских художников середины XIX – начала ХХ века.Какова же из всего сказанного мораль? Что обманывать плохо? Никто не спорит, это ужасно. Что цены на искусство давно превышают все разумные пределы? Безусловно. В конце 2001 года разразился очередной громкий скандал вокруг преступного сговора крупнейших аукционных домов Sotheby's и Gristle's, которые, оказывается, сообща завышали цены на произведения.Тогда мораль в том, что современного человека больше вдохновляет цена с шестью нулями, нежели действительные художественные достоинства картины или скульптуры? И это верно.Остается только констатировать, что подделки в широком ассортименте -- привычная форма существования старого искусства в современном мире. Это бизнес для многих: изготовителей, дилеров, покупателей, полиции, страховых агентств. А кто не хочет рисковать, может купить фоторепродукцию любимой картины или гипсовый слепок понравившегося бюста. В 1911 году трое предприимчивых итальянцев украли из Лувра "Мону Лизу". (Как они ее похитили -- сюжет отдельный, позднее он лег в основу фильма "Как украсть миллион" с Одри Хепберн и Питером О'Тулом в главных ролях.) Воры "Моны Лизы" были настолько изобретательны, что сразу после кражи посетили шестерых американских нуворишей каждому (!) -- по страшному блату и под покровом глубочайшей тайны -- продали поддельную "Джоконду". И никто из этих помешанных на искусстве людей не донес в полицию.А настоящая картина была найдена через пару лет в Италии: похитители предложили ее опытному арт-дилеру по вполне приемлемой цене. Дилер обратился в полицию, и сегодня "Джоконда" снова в Лувре, за бронированным стеклом и постоянным присмотром.Случай этот показателен. Во-первых, он позволяет понять, как бывает "невтерпеж" людям, собирающим произведения искусства. Говорят, в 1870-1910 годы в США ввезли 2000 работ Рембрандта -- и все потому, что многим ужасно хотелось его иметь, а спрос, как известно, рождает предложение. А во-вторых, история с "Моной Лизой" демонстрирует интеллект тех, кто занимается подделками.В этой области работают не столько жаждущие наживы дельцы, сколько люди с умом, чувством юмора, образованием, глубокими энциклопедическими знаниями. Подчас их художественные достижения вызывают такое же (если не большее) восхищение, как и работы подделываемых ими "первоисточников". По-английски "фальшаки" называются art-forgery, что на русский можно перевести двояко: то ли "подделка искусства", то ли "искусство подделки".

Press-Обозрение Наш канал в Telegram Количество просмотров: 106 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости