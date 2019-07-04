В особняке, который в Кишиневе продал Шор, было снято порно с участием экс-премьера Филата

На многих известных жителей столицы нахлынули приятные воспоминания, когда они узнали о продаже дома на Лакулуй.

Напомним, что вчера стало известно следующее: роскошный особняк на улице Лакулуй, принадлежащий Илану Шору, был недавно продан. Договор купли-продажи был зарегистрирован в кадастре недвижимого имущества еще 26 июня.

В декларации о недвижимости за 2018 год Шор указал, что взял в аренду земельный участок в 27 соток и два помещения площадью 273 и 644 квадратных метра. Общая стоимость недвижимости составила 8,1 млн леев. На самом деле речь идет о нескольких зданиях на улице Лакулуй, которые, по информации СМИ, находились в собственности Илана Шора. Кстати, в этом же жилище бывший мэр Оргеева отбывал домашний арест.

Но известен этот особняк не только тем, что им владел Шор: в нем, по некоторым данным, предавались сексуальным утехам (на правах почетных гостей) различные нынешние и бывшие высокопоставленные граждане страны. Самый известный из них: экс-премьер Владимир Филат – часовое порновидео с его участием в гостевом домике было размещено на специализированном ресурсе. К слову, этот «фильм для взрослых» просмотрели более 30 тысяч раз – в основном, из Молдовы, конечно. Как оно (видео) стало достоянием гласности – вопрос риторический, конечно. Но многих его публикация напугала.

Но – не сексом единым. В особняке находится прекрасный бассейн, который тоже пользовался популярностью у гостей Илана Мироновича – особенно в те времена, когда приличных спортивных клубов в Молдове еще не было. Из него через "окна в пол" открывался прекрасный вид на Комсомольское озеро. К слову, здесь поддерживала форму и певица Жасмин, супруга Шора.

В общем, легендарное место, что тут говорить.

ВВладимир Филат, который как бы смотрит в свое будущее.ладимир Филат, который как бы смотрит в свое будущее.

ЛИДИЯ ТКАЧ