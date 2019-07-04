4 Июля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Плахотнюк успел продать всю свою недвижимость в центре Кишинева – кто счастливый покупатель?
04.07.2019

Сделка была осуществлена 21 июня за ничтожные 2,6 миллиона леев.

Все объекты недвижимости по улице Болгарской в центре столицы, зарегистрированные на имя Владимира Плахотнюка, были недавно проданы. Это произошло 21 июня, всего за три дня до того, как бывший глава демократов сложил свой мандат председателя политической партии.

Новый владелец – не кто иной, как фин Плахотнюка, экс-спикер парламента Андриан Канду. 21 июня Канду приобрел два объекта недвижимости: нежилую площадь в здания, 134,6 кв. м и квартиру в 234,8 кв. м (после объединения двух квартир в декабре 2018 г.). К

анду также приобрел два нежилых помещения в доме по ул. Болгарской площадью 23,2 кв. м и 23 кв. м. Сумма сделки, заключенной между двумя демократами, составляет около 2,6 млн леев.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
119
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.