Плахотнюк успел продать всю свою недвижимость в центре Кишинева – кто счастливый покупатель?

Сделка была осуществлена 21 июня за ничтожные 2,6 миллиона леев.

Все объекты недвижимости по улице Болгарской в центре столицы, зарегистрированные на имя Владимира Плахотнюка, были недавно проданы. Это произошло 21 июня, всего за три дня до того, как бывший глава демократов сложил свой мандат председателя политической партии.

Новый владелец – не кто иной, как фин Плахотнюка, экс-спикер парламента Андриан Канду. 21 июня Канду приобрел два объекта недвижимости: нежилую площадь в здания, 134,6 кв. м и квартиру в 234,8 кв. м (после объединения двух квартир в декабре 2018 г.). К

анду также приобрел два нежилых помещения в доме по ул. Болгарской площадью 23,2 кв. м и 23 кв. м. Сумма сделки, заключенной между двумя демократами, составляет около 2,6 млн леев.

ЛИДИЯ ТКАЧ