Гражданам России, проживающим в Приднестровье, российский материнский капитал разрешат тратить...

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Россия готова оказывать поддержку Приднестровью, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, сообщает hvmeste-rf.tv. 3 июля он провел встречу с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским.

Сенатор уточнил, что Россия настроена на диалог не только в рамках двустороннего сотрудничества, но и в формате «5+2», куда входят Молдова, Украина, Приднестровье, Россия, ОБСЕ и наблюдатели от США и Евросоюза.

- Понятно, что многое зависит от того, как выстраивают свою политику в данном контексте соседние государства. Мы знаем, что сейчас произошли серьезные изменение во внутриполитической ситуации в Молдове. Не можем упускать из внимания то, что происходит на Украине. Потому что это тоже очень важный фактор, влияющий на ситуацию. Разумеется, мы всегда готовы подставлять плечо, - сказал Константин Косачев.

В свою очередь Вадим Красносельский попросил сенаторов оказать содействие и упростить получение гражданства России для жителей республики. Он считает, что процедуру можно проводить также, как для населения Донецка и Луганска.

Поскольку Приднестровье официально не признано, то местные жители, с точки зрения международного права, не имеют никакого гражданства. В результате не могут выехать из страны. Пока же по упрощенной схеме российские паспорта получают только приднестровцы, родившиеся до декабря 1991 года.

- Он может получить гражданство либо Молдовы, либо Украины. Но он этого не делает, потому что он хочет получить гражданство России. Он понимает, что если получит то гражданство, то путь в российское гражданство будет ему заказан. Как бы мы не пытались эту проблему сдвинуть с мертвой точки, у нас, к сожалению, что-то мало получается, - отметил Вадим Красносельский.

Он также обратился с просьбой к сенаторам законодательно разрешить использовать материнский капитал россиянам, живущим в Приднестровье. Чтобы они могли на его средства получить образование или купить жилье.

ПАВЕЛ МУНТЯН