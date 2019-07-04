Срочная новость: Брифинг по обнародованию отчета Kroll 2 - мы узнаем поименно, кто украл миллиард

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В настоящий момент проходит брифинг по обнародованию результатов расследования преступления в банковской сфере Kroll 2. Комиссия проголосовала единогласно за обнародование.

Генеральная прокуратура Молдовы с марта 2018 года знала имена бенефициаров кражи миллиарда. Об этом 4 июля рассказал глава парламентской комиссии по расследованию обстоятельств вывода средств из банков Молдовы, депутат Александр Слусарь. По его словам, об этом комиссия узнала после разговора с представителями компании Kroll, которая занималась расследованием «кражи века», сообщает newsmaker.md.

Они также заверили членов комиссии, что не настаивали на том, чтобы не публиковать их второй отчет. Слусарь объяснил, что если бы молдавские власти были более настойчивыми, граждане давно бы уже ознакомились с Kroll-2. «Но все упиралось в отсутствие политической воли», — подчеркнул Слусарь.

Он пообещал разослать сегодня отчет во все молдавские СМИ.

В то же время, по его словам, ничего особо нового в Kroll-2 нет. «В отчете подробно расписаны цепочки движения денег из молдавских банков к определенным бенефициарам, поскольку до этого в публичном пространстве выходили только обрывочные сведения о краже», — сказал глава комиссии.

Как заявил Слусарь, никаких новых имен в отчете Kroll-2 нет, все имена причастных к краже миллиарда содержатся в первом отчете Kroll, за исключением нотариуса Ольги Бондарчук. Однако, как он подчеркнул, все указанные в отчете люди являются инструментами кражи миллиарда. Приложение к отчету со списком бенефициаров комиссия не получила.

По словам Слусаря, Генпрокуратура давно должна была опубликовать отчет с именами тех, кто нажился на краже миллиарда, но она намеренно затягивает как процесс расследования кражи миллиарда, так и опубликование имен бенефициаров. Как он заявил, никакой надежды на сотрудничество с руководством Генпрокуратуры нет.

На вопрос, сколько денег, выведенных из банковской системы Молдовы, возвратили до настоящего времени, Слусарь ответил, что ни цента из украденного миллиарда долларов, который вывели из страны, не вернули. «Речь идет о действительно украденных деньгах, а не о продаже активов, машин и возвращении плохих кредитов», — отметил глава комиссии.