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Общество
Срочно: Руслана Кодряну и Нистора Грозаву отправили в отставку
04.07.2019

Руслан Кодряну был снят с должности временно исполняющего обязанности примара Кишинева. Решение было принято сегодня на заседании Муниципального совета. Постановление было принято после того, как за эту инициативу проголосовали 36 членов совета.

Инициатива по снятию с должности врио примара принадлежит советникам Либеральной партии и партии социалистов.

Стоит отметить, что вице-примар Нистор Грозаву также был уволен.

Напомним, что 15 июня, муниципальный совет Кишинёва объявил вотум недоверия Кодряну и Грозаву, предложив им добровольно отправиться в отставку и сохранить лицо (или то, что от него осталось). Реакция врио примара Руслана Кодряну последовала незамедлительно, но далеко не та, которой ожидали муниципальные советники. Кодряну заявил, что город ему достался полностью разрушенным, хотя, по большому счету, никто ему этот город и не передавал. Тем не менее, за кресло он, по его словам, не держался.


 
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