Наказать воров «пока» невозможно, назвать нельзя: воры могут обидеться

Служба информации и безопасности направила президенту около 15 информационных записок о преступлениях, совершенных в последнее время. «Из страны похищено более миллиарда лей, примерно 50 миллионов долларов, - рассказал Игорь Додон. - Я пока не могу называть имен, но причастны люди из окружения Плахотнюка».

Глава государства сказал, что деньги были вывезены под предлогом закупок сельхозпродукции и что он ждет разъяснений от службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, «которой до сих пор руководят ставленники Плахотнюка». Будут ли наказаны воры?

Те же люди, работавшие на ДПМ, покидая пятый этаж дома правительства, где находятся кабинеты премьера и министров, зачистили все компьютеры: в них не найдено никакой информации. У нового премьер-министра Майи Санду создалось впечатление, что «команда Филипа либо не написала за годы работы ни единого документа в электронном формате, либо работала на Плахотнюка». Передача информации должна происходить по утвержденным законом процедурам. Будут ли наказаны те, кто это проигнорировал?

Началась волна отставок госслужащих высшего ранга. Эти люди нарушали Конституцию. Например, подавший в отставку с поста главы генерального штаба национальной армии Игоря Кутие организовывал учения с НАТО вопреки тому, что Молдова – нейтральная страна. Ответит ли он за это? Пока в должности его зам Игорь Горган, хотя говорить, что он ни причем, не приходится.

И.о. главы прокуратуры антикоррупции Адриана Бецишор подала в отставку по собственной инициативе… но осталась в должности заместителя начальника прокуратуры антикоррупции, которую занимала раньше. И.о. назначен Эдуард Варзарь. Санду не раз возмущалась тем, что Бецишор была орудием Плахотнюка. Но уволить ее из прокуратуры невозможно, как и самого генпрокурора Эдуарда Харунжена.

Ушел Владислав Зара – гендиректор агентства по лекарствам и медицинским изделиям. На его совести рост цен на лекарства, закупки негодного инсулина и прочее. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко предложила на эту должность фармацевта Зинаиду Безверхни, сотрудника ВОЗ. Но будет ли наказан Зара?

До назначения нового директора национального агентства по безопасности пищевых продуктов будет работать замдиректора Эла Малай. Станет ли еда безопаснее, если за пренебрежение своими обязанностями никто не ответит?

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе предложил назначить на должность генерального командующего генерального инспектората карабинеров 33-летнего сотрудника МВД Анатолия Дэнилэ. А что будет с ушедшим чиновником? Выходное пособие, а в перспективе – огромная пенсия? Проработавший в КС более шести лет Аурел Бэешу получит на выходе 98 тысяч лей, бывший глава КС Михаил Поалелунжь - 17 425 лей. Судья КС Вячеслав Запорожан вообще остается в должности до назначения нового председателя. Как избавиться от других судей неправедных – неизвестно. Если чиновники участвовали в попытке узурпации власти, нарушали закон, работали на ДПМ, а не на государство – почему они должны уходить с почетом и с карманами, набитыми деньгами налогоплательщиков?

Рассматривается вопрос об отзыве с должности директора агентства по разрешению споров Анатолия Загородного. По мнению ряда членов постоянной комиссии парламента по экономике, бюджету и финансам, например, депутата от блока ACUM Думитру Алайбы, процедура назначения Загородного прошла с нарушениями. Но, как указал депутат Владимир Чеботарь, отзыв столь же незаконен, как и назначение: у комиссии не было заключения трех советников. И так далее, и тому подобное.

«В ситуации, когда начальников увольняют по собственному желанию, а на их место назначают заместителей (исполнять обязанности ушедшего или уволенного), есть что-то в расчете на дурака, - считает экономический аналитик Думитру Барбалат. - Например, объявлено, что генпрокурор назначил временно исполнять обязанности заместителя начальника прокуратуры антикоррупции Лидию Кириогло. Уволили директора СИБ, и парламент назначил временно исполнять обязанности его зама. Перечень можно продолжать, в ближайшее время предстоит много других кадровых перестановок. Хочу мягко всех предупредить.

Уважаемые руководители высшего звена, большие начальники, решающие кадровые вопросы! Почитайте Трудовой кодекс и закон о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности. Обратите внимание: в наше время уже не назначают исполнять обязанности! По закону №199/2010 (ст.6) замещение ответственной государственной должности производится, в зависимости от ситуации, посредством выборов (по конкурсу) или назначения в соответствии с законом. И назначать следует без приписки «и.о.» или «врио».

Пикантный случай.

В минфине ввиду отсутствия госсекретаря одного из начальников управления назначили уполномоченным госсекретарем (împuternicit secretar de stat), он так и подписывает бумаги. Множество нарушений, но государственная инспекция труда молчит. Хотя ее дело – следить за исполнением трудового законодательства, она как бы в подполье».

Одни нарушения сменяются другими. За обещаниями наказать следуют признания, что это «пока» невозможно. Второй отчет «Kroll» можно, оказывается, обнародовать, но ничего нового мы не узнаем: нет главного – спискаконечных бенефициаров кражи, который находится в генпрокуратуре. К тому же НБМ просит скрыть названия иностранных банков в опубликованной версии отчета. И никаких сенсаций: как сказал депутат Александру Слусарь, «миллиард украли под руководством Демпартии, при попустительстве руководителей определенных госучреждений». Но разве мы этого не знали и без Слусаря? Похитители миллиарда спрятали деньги, скрыли следы, власть не вернула ничего, и вот мы снова слышим: ш-ш-ш, тихо, никаких фамилий, воры могут услышать и обидеться.

Василиса ФРУНЗЕ