Публикуем отчет Kroll-2 о краже миллиарда в Молдове!

Отчет с указанием некоторых имён, фамилий и фирм, фигурировавших в "краже века".

После того, как на утреннем брифинге членов парламентской комиссии по расследованию обстоятельств вывода средств из банков Молдовы было заявлено, что в течение сегодняшнего дня отчет Kroll-2 будет опубликован, это и произошло.

Как заявил Слусарь, никаких новых имен в отчете Kroll-2 нет, все имена причастных к краже миллиарда содержатся в первом отчете Kroll, за исключением нотариуса Ольги Бондарчук. Однако, как он подчеркнул, все указанные в отчете люди являются инструментами кражи миллиарда. Приложение к отчету со списком бенефициаров комиссия не получила.

Приятного чтения.

ПАВЕЛ МУНТЯН