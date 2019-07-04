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Публикуем отчет Kroll-2 о краже миллиарда в Молдове!
04.07.2019

Отчет с указанием некоторых имён, фамилий и фирм, фигурировавших в "краже века".

После того, как на утреннем брифинге членов парламентской комиссии по расследованию обстоятельств вывода средств из банков Молдовы было заявлено, что в течение сегодняшнего дня отчет Kroll-2 будет опубликован, это и произошло.

Как заявил Слусарь, никаких новых имен в отчете Kroll-2 нет, все имена причастных к краже миллиарда содержатся в первом отчете Kroll, за исключением нотариуса Ольги Бондарчук. Однако, как он подчеркнул, все указанные в отчете люди являются инструментами кражи миллиарда. Приложение к отчету со списком бенефициаров комиссия не получила.

Приятного чтения.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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