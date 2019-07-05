В пятницу будет прекращена подача воды сотням жителей Ботаники и Телецентра

АО «Apa-Canal Chisinau» предупредил о приостановке подачи воды по ряду столичных адресов в связи с проведением плановых работ.

В пятницу, 5 июля, в связи с выполнением работ по установке нового водопровода, с 09:00 до 16:00 будет приостановлена подача питьевой воды по следующим адресам: ул. Буребиста, 17, 23; пер. Буребиста; ул. Пэдурий, 8А.

Также в пятницу, в связи с проведением плановых работ, с 09:00 до 21:00 останутся без воды жильцы домов, расположенных по следующим адресам: ул. Г. Асаки, 63-71 (включая дома с дробями); ул. Короленко, 1; ул. Академией, 1,2,4,6/1, 6/2, 3/2,3/3,5/4; ул. Спрынченоая, 4/1,4/3,5/4.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.