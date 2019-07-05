«Большая стирка» в Демпартии

В понедельник стало известно о том, что НЦБК наложил арест на ряд объектов недвижимости, принадлежащих компаниям Влада Плахотнюка, сообщило RISE Moldova. На прошлой неделе агентство по возвращению имущества, добытого преступным путем (подразделение НЦБК) наложило по суду 15-дневный секвестр на имущество компании «FinparInvest». Секвестрированы как объекты недвижимости, так и счета в рамках уголовного дела по факту отмывания денег. Арестованы активы целого ряда юридических лиц».

Речь идет о роскошном пятизвездочном отеле «Nobil» в центре Кишинева площадью 3500 квадратных метров и стоимостью более двух миллионов евро, об офисе компании «General Media Group», в котором размещается персонал телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3 и радиостанций Publika FM и Muz FM. Студии расположены на площади в 8 тысяч квадратных метров. Стоимость арестованных активов - около 100 миллионов лей. Впрочем, «FinparInvest» опроверг эту информацию, а редакции заявили, что всего лишь арендуют помещения.

А вот недвижимость Плахотнюка на улице Болгарской в центре столицы арестовать нельзя: он ее переписал. Как сообщил портал Anticorruptie.md, счастливым наследником стал фин Андриан Канду. Сделка купли-продажи была оформлена 21 июня, за три дня до того, как Плахотнюк подал в отставку с поста председателя ДПМ. По документам Канду приобрел два объекта жилой недвижимости площадью 134,6 и 234,8 квадратных метра. Помимо этого у него есть в собственности два нежилых помещения на Болгарской. Общая сумма сделки - порядка 2,6 миллиона лей. В родном доме Плахотнюка десять квартир и десять нежилых помещений. Все они принадлежат супруге, матери, сестрам и братьям олигарха.

29 июня на заседании национального политсовета ДПМ все руководство подало в отставку. Экс-премьер Филип, который будет исполнять обязанности председателя ДПМ до съезда, намеченного на 27 июля, уже сменил риторику. В эфире телеканала «Prime» он сообщил: «В интересах реформирования мы должны признать, что ДПМ была формированием с агрессивной политикой». Но тут же оговорился: «Возможно, это было естественно для правящей партии». Итак, ДПМ решила перейти от агрессивности к «пунктуальным партнерским отношениям в интересах граждан».

Это был последний день Демпартии в помпезном офисе в центре Кишинева. «Мы понимаем, что ДПМ больше не в состоянии содержать нынешнюю штаб-квартиру, поэтому решено переехать в другое помещение, - сказал Филип. - Пока я не знаю, где будет новый офис». В эфире телеканала TVR Moldova экс-премьер подтвердил: денег нет, раньше все расходы по содержанию офиса погашал Плахотнюк.

Филип сообщил также, что в ДПМ существовала «неестественная для партии демократической направленности вертикаль власти» и что Плахотнюк, уехавший 14 июня, больше не влияет на коллег. Он выразил недоумение в связи с поспешным бегством лидера: «На Влада Плахотнюка не было заведено уголовных дел, он обладал депутатским иммунитетом – ему нечего бояться». Тем не менее, Филип считает, что Плахотнюк не вернется, и советует коллеге отказаться от депутатского мандата, «поскольку он не сможет защищать интересы своих избирателей».

Новость о банкротстве одних насмешила, других возмутила. «Разве самого признания в том, что партия могла содержать свой роскошный офис, лишь находясь у власти, не достаточно для ее запрета? - пишет на своей странице в Facebook экс-депутат Александр Петков. - Вдумайтесь: они могли содержать свою так называемую партию только благодаря тому, что она была у власти и пользовалась благами власти! Это как минимум явка с повинной».

Вспомним, что такая же история случилась и с коммунистами. У дома № 44/3 по улице Армянской, по всей видимости, плохая аура. Воронин, потеряв власть, продал здание, а сейчас и демократам приходится уходить.

На строительство офиса лидер ПКРМ взял кредит в «Banca de Economii» (том самом, из которого в 2014-2015-х был мошеннически выведен миллиард). В четырехэтажном здании, куда коммунисты намеревались переселиться после парламентских выборов-2009, десятки комфортабельных офисов, есть небольшая гостиница, ресторан и подземная парковка, в которой Воронин еще долго держал свою дорогую коллекцию ретро-автомобилей.

ПКРМ не смогла справить новоселье, но участок площадью 28 соток, на котором раньше была спортивная площадка, Воронин успел приватизировать в 2009 году. Холуйским решением МСК землю продали менее чем за полмиллиона лей. Впоследствии госканцелярия опротестовала это решение в суде, на участок был наложен арест. В декабре 2016 года секвестр сняли, через месяц здание продали. По данным RISE Moldova, купил его некий человек из Белиза примерно за 7 миллионов евро. Воронин рассказал, что здание продали, чтобы рассчитаться с долгами, в частности, по кредитам, причем отдали за ту же сумму, что потратили на строительство: 26 миллионов лей. «В итоге я вышел в ноль, остались одни воспоминания», - пожаловался лидер ПКРМ.

Что дальше?

Как в свое время партии Филата и Гимпу, партия Плахотнюка, потеряв лидера, демонстрирует желание выжить любым способом. Заявлено о намерении развернуть «охоту на ведьм» в партийных рядах.

«ДПМ столкнулась с большим политическим кризисом, и крайне нуждается в перезагрузке, - сказал в эфире ток-шоу на «Publica» гражданский активист Вячеслав Валько. – Партия столкнулась с предательством на разных уровнях и не смогла добиться власти. Все это накладывает ответственность на лидеров, которые приняли верное решение подать в отставку. Перед будущим руководством ДПМ стоит задача просеять партийные ряды и выявить предателей. Факт обнародования записи заседания политсовета от 7 июня свидетельствует: они есть и в высшем руководстве ДПМ. Нужно вычислить их, избавиться от предателей и саботажников».

О необходимости полной перезагрузки Демпартии говорит и плахотнюковский идеолог Андрей Андриевский. «Одна из самых больших проблем руководства Демпартии в том, что все привыкли полагаться целиком на Плахотнюка, - размышляет журналист. - Он – лидер ДПМ, у него на все кризисные случаи есть план… Попытка переложить все проблемы на плечи одного человека привела к тому, что мы видим. После ухода Плахотнюка партии нужно почистить ряды, убрать прилипал-конъюнктурщиков. Местные выборы станут тестом на выживаемость и покажут, есть ли у партии будущее».

Экс-премьер Александр Муравский, стоявший некогда у истоков Демпартии, согласен с тем, что выборы покажут - быть или не быть ДПМ. «Если Демпартия потерпит поражение на осенних выборах, она разрушится до основания, - сказал он в эфире передачи «Politica Nataliei Morari» на телеканале TV8. – Без полной замены руководства и разработки новой конкретной программы избирателей не привлечь. Если такие фигуры, как Канду, Сырбу и им подобные, останутся после 27 июля у руля партии, ДПМ грозит неминуемый крах, после чего она уйдет в небытие».

Но для того, чтобы ДПМ выиграла местные выборы, нужно, чтобы произошло чудо. Например, чтобы Плахотнюк, Канду, Яралов и другие покаялись и раздали все свое имущество бедным.

Николай МЕНЮК