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Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Шора за незаконное пересечение границы
05.07.2019

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против бизнесмена и лидера партии "Шор" Илана Шора за незаконное пересечение границы страны. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил на пресс-конференции в четверг генеральный прокурор Эдуард Харунжен.

Заместитель начальника прокуратуры "Антикоррупции" Адриана Бецишор напомнила, что уголовное преследование Шора по обвинению в причастности к банковскому мошенничеству ведется с 2016 года. 

"Он находился под домашним арестом, а также под следственным контролем (подпиской о невыезде). За это время он ни разу не нарушал запрет на выезд из страны, всегда являлся в суд по первому требованию. Поэтому, неправильно обвинять прокуроров в том, что они не приняли меры по предотвращению выезда Илана Шора из страны. Впервые он не явился в суд на прошлой неделе, 26 июля. После этого мы узнали, что его нет в стране", - сказала прокурор.

Генпрокурор Эдуард Харунжен добавил, что "нет никаких данных о пересечении гражданином Иланом Шором государственной границы Молдовы". 

"По официальным данным, он не выезжал из страны ни через границу, ни через аэропорт. Следовательно, он не только нарушил подписку о невыезде, но и незаконно перешел границу. По этому факту возбуждено уголовное дело",- заявил прокурор. 

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Илан Шор покинул, республику перебравшись через Приднестровье на Украину и далее направился в Израиль, гражданином которого является. Его мать, дети и другие родственники отправились в Москву, где проживает его супруга Жасмин.


 
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