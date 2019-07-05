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Общество
Проблема Национального театра оперы и балета требует немедленного вмешательства, - Попович
05.07.2019

Человек с такими грехами не может управлять театром, считает советник президента Молдовы по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.

Корнелиу Попович требует отставки директора Национального театра оперы и балета Иона Гросу после скандала, разразившегося в учреждении. Главное решение, которое должно принять отраслевое министерство, – это смена руководства, считает Попович. Советник президента указал, что поскольку нынешний директор назначен временно, правительство может легко отозвать его мандат.

- В начале 2019 года, по решению правительства, государственные театральные и концертные учреждения были реорганизованы, соответственно, директора, которые в настоящее время находятся в должности, имеют временный мандат. Я ожидал, что эти директора уйдут в отставку. Эти нарушения, включая административные и художественные аспекты, нельзя игнорировать. Человек с такими грехами больше не может управлять театром, – заявил Корнелиу Попович в ходе передачи на Accent TV.

Буквально через несколько недель в театре начнется традиционный Международный фестиваль оперы и балета имени Марии Биешу, поэтому данная ситуация требует немедленного вмешательства, считает советник президента

- Необходимо срочно снять напряженность ситуации, мы должны нормализовать ситуацию, и люди, пришедшие в этот театр «на волне», должны уйти, – заключил Корнелиу Попович.

Скандал в Национальном театре оперы и балета разразился после того, как директор театра уволил Михаила Мунтяну, народного артиста СССР, одного из самых известных солистов оперной сцены. Более того, по словам артиста, нынешний директор театра - Ион Гросу - заявил, что если бы сейчас работала Мария Биешу (чье имя носит театр), то он бы и ее уволил. 


 
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