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Экономика
Поставки российского газа в Молдову через Украину поставлены под сомнение
05.07.2019

Вместо честных переговоров по газовому транзиту Украина выбрала метод шантажа. 

Рабочие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину заканчиваются в конце текущего года, их продление поставлено под сомнение. В настоящий момент не определена даже возможная дата очередного раунда переговоров по вопросу транзита российского газа через Украину в страны ЕС. Представители украинской газовой компании «Нафтогаз» не раз заявляли, что готовятся к перебоям с транзитом российского газа через Украину, не исключая возможности полного прекращения его транзита после 2019 года. Сложные отношения России и Украины в вопросе закупки и транзита газа напрямую затрагивают интересы Молдовы.

- Российская сторона неоднократно проявляла свою готовность к переговорам и готовность подписывать контракты с Украиной на условиях коммерческой выгоды. Однако Киев последние несколько лет демонстрирует желание добиться транзита российского газа через свою территорию на выгодных для себя условиях путем политического шантажа, - заявил в эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

По мнению эксперта, Украина «методично и последовательно» загоняет себя в тупик, где ее ждет полная потеря газового транзита.
Украинские власти хотят дождаться кризиса и с помощью Европы вынудить «Газпром» подписать невыгодный для себя контракт, при том, что газопровод в Украине находится в плачевном состоянии.

- Со времен Советского Союза там не было технического перевооружения. Огромная часть газа теряется из-за несовершенства технологий на Украине. Это все признают, - указал Колесниченко. 

Эксперт также напомнил, что Украина уже предпринимала попытки продать эту трубу, но из-за политических рисков в стране активные игроки даже не рассматривают вопрос о ее совместном использовании либо приобретении.

От заключения контракта на транзит газа через Украину зависит вопрос поставки российского газа в Молдову, однако пока даже не известно, когда состоится следующий раунд переговоров по этому вопросу, и состоится ли он вообще. 


 
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