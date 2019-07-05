Эксперты назвали главного бенефициара банковского мошенничества в Молдове

В схеме, приведшей к банкротству трех банковских учреждений в Молдове, участвовали 77 компаний, бенефициаром которых был Илан Шор.

Согласно отчету Кролл 2, бенефициаром 77 компаний, которые взяли кредиты у Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и участвовали в схеме, приведшей к банкротству этих банковских учреждений, является Илан Шор. Все компании именуются в отчете как «Группа Шора», сообщает tv8.

По данным экспертов, сомнительные кредиты в десятки миллионов долларов в Banca de Economii выдавались с устного распоряжения руководителей Исполнительного комитета BEM. А конкретные указания давали президент BEM Виорел Быркэ и его заместитель Константин Палади. Виорел Быркэ был назначен на должность и.о. председателя правления Banca de Economii весной 2014 года. Причем, что интересно, назначение Быркэ на должность произошло одновременно с появлением в BEM бизнесмена Илана Шора, ставшего председателем админсовета.

Как отмечается в отчете, решения о предоставлении кредитов принимались на заседаниях, на которых представители государства не участвовали, хотя они были делегированы в состав административного совета Banca de Economii. Были случаи, когда за месяц проводилось более десяти заседаний.

Кроме того, 27 компаний из «Группы Шора» брали кредиты у молдавских банков и переводили их на счета, открытые в одном из латвийских банков. Впоследствии эти деньги вернулись в Молдову и были использованы для покрытия кредитов, взятых другими компаниями. В отчете Kroll 2 фигурируют также «Moldindconbank», «Victoriabank» и «Comertbank», в которых у компаний «группы Шора» были депозиты на десятки миллионов долларов.

Ранее в сети был опубликован отчет о банковском мошенничестве Kroll 2. Расследование в 154 страницы на английском языке еще не до конца прочитано, не говоря уже о переводе, однако интересные имена можно обнаружить даже сейчас.