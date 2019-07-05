Начнем урок с буквы "Ш": Самый полный на этот час список фигурантов отчета Kroll-2 о краже миллиарда из банков Молдовы

Отчет Kroll содержит 154 страницы, а народ интересуют, кто конкретно был замешан в краже века [список дополняется]

Сегодня случилось то, чего вся Молдова ждала давно почти два года — отчет Kroll 2 опубликовали. Глава парламентской комиссии, расследующей обстоятельства вывода средств из банков Молдовы, депутат Александр Слусарь сказал, что Генеральная прокуратура Молдовы с марта 2018 года знала имена бенефициаров кражи миллиарда. А людям показали отчет лишь сейчас — после смены, а точнее после того, как были сметены те, кто участвовал в этих схемах.

Документ длинный, сложный и на английском. А народу нужны имена. Просто список имен тех, кто так нагло присвоил себе разные доли молдавского миллиарда.

Итак, мы собрали для вас список имен, упоминающихся в отчете в связи с молдавским миллиардом.Это, конечно, не означает, что они тут же сядут на нары, но ими вплотную займется Генпрокуратура. Прокурор Адриана Бецишор, например, говорит, что упомянутые в отчёте Kroll-2 лица не являются обвиняемыми, поскольку сам отчёт направлен на поиск ушедших денег, а не обвинение кого-либо (обвинение - это уже их, прокуроров, задача). Ну, будем наблюдать. А пока - список (он дополняется).

И начинается список с самой главной буквы в этом алфавите - буквы «Ш».

1. Шор Илан, экс-мэр Оргеева

2. Негру Тудор (Unibank)

3. Mester Moisei (Moldckassica International)

4. Урсу Иван

5. Будза С.

6. Бырка Виорел

7. Палади Константин

8. Осояну Анжела (Board secretary BEM)

9. Матвеева Елена (BEM)

10. Калмык Октавиан (BEM)

11. Ботнару (Head Credit BEM)

12. Жук (Head of Foreng Operations BEM)

13. Ципа (Head of Treasury BEM)

14. Мисов А. (в другой период Head Credit BEM)

15. Сариван Юлиан (Credit Department BEM)

16. Таубер Марина

17. Пынзарь Сергей (Credit Department BEM)

18. Аля Диана (Credit Department BEM)

19. Носач Ольга

20. Чубинашвили Нино

21. Стефля Алена

22. Русу Еужениу

23. Часчевавиа Ириния

24. Саликова Светлана

25. Северин Анатолие

26. Фотеску Юрие

27. Пахилюк Владимир

28. Смолей Елена

29. Амбарян Хачатур

30. Халтер Кристина

31. Новосадюк Владимир

32. Цвик Маргарита

33. Апостолова Регина

34. Михалаш (Credit Department BEM)

35. Диакону Родика ( Shor Holding)

36. Кожокарь Андрей (Shor Holding)

37. Цуркану Екатерина (BS Credit)

38. Плескачевская Лилия (Dufremopl)

39. Абашидзе Нани

40. Лупов Вячеслав (Infoton-Com)

41. Лучинский Петр

42. Мельник Виорел

43. Гутуляк Мария

44. Малкович Александр

45. Бондарчук Ольга

46. Гринко Роман

47. Маринеску Аурел

48. Жардан Вячеслав (Ancor Lux)

49. Гожина Наталья

50. Корсикова Арина

51. Горгос Вероника

52. Маринова Елена

53. Казак Алла

54. Харитон Антон

55. Костянко Иван

56. Андрейчук С.

57. Меркулов Сергей

58. Бойко Т.

59. Никитаева Ольга

60. Заварзин Александр

61. Степанец Олег

62. Петренко Светлана

63. Баргуева Ирина

64. Бурлаку Корина

65. Буруянэ Юрий

66. Крижеу Вдажимир

67. Фрунзе Лилиан

68. Головченко Елена

69. Громов Татьяна

70. Райлян Влад

71. Тимуш Алексей Ион

72. Безбабченко С.

73. Кылчук (Арнаут) Татьяна

74. Жалоба Валериу

75. Мокану Лилиана

76. Веселовски Сергей

77. Хворостовская Виктория

78. Иовв Александр

79. Малай А.

80. Палдян Ирина

81. Шевченко Алла

82. Шевчук Дмитрий

83. Цугульский Думитру

ПАВЕЛ МУНТЯН