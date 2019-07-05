Прогноз погоды в Молдове на 5 июля 2019: Ни дня без сюрпризов

Прогноз синоптиков на пятницу, 5 июля. Отдохнули немного от жары, и снова - зной, но с легкими передышками в виде дождей.

В Кишиневе завтра вполне комфортное, нежаркое утро - +19 градусов, а вот днем будет парить - до +27 градусов. После обеда и вечером ожидаются дожди, возможны грозы. Скорость ветра - до 10 метров в секунду.

На севере республики - +16...+27 градусов. Синоптики обещают яркое солнце в течение почти всего дня. Только в полдень - небольшой дождь. Ветер - до 8 м/с.

В южных районах Молдовы и дожди более продолжительные, и потеплее. Температура воздуха - +19...+28. А дожди с полудня и до вечера, местами - сильные, возможны грозы. Скорость ветра - до 12 м/с

ЛИДИЯ ТКАЧ