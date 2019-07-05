Андрей Нэстасе: Плахотнюк не вернется, знает, что ему наденут наручники

Вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе говорит, что бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк больше не вернется в страну. По его словам, Плахотнюк знает, что ему „наденут наручники”. Заявления были сделаны в ходе передачи „Puterea a patra” на телеканале N4, передает IPN.

„Владимир Плахотнюк больше не вернется в страну. Он прекрасно знает, что ему наденут наручники”, - уточнил Андрей Нэстасе.

Министр говорит, что бывший лидер ДПМ обладает иммунитетом в качестве депутата, но он будет его лишен за узурпацию государственной власти. „Если еще долго будет канителиться Харунжен (генеральный прокурор – пр. ред.), у него могут быть неприятные сюрпризы. Вот почему я приглашаю его, пока все еще достойно, приступить к расследованию этого дела, осуществить уголовное действие за узурпацию власти в государстве группой лиц, в которую входит Плахотнюк, и его окружение, в состав которого входят Апольски, Гурин, Решетников и другие”, - заявил министр.

Вице-премьер говорит, что люди из руководства прокуратуры не покидают должности, потому что „откладывают судебные процессы по указанию Владимира Плахотнюка”. „Они ушли бы, но шантаж большой, страх большой”, - сказал политик.

Андрей Нэстасе утверждает, что своими действиями прокуратура пытается сделать невозможным возврат денег из банковского мошенничества. „По этой причине нужен новый прокурор, который был бы независимым, честным, профессиональным”. Кроме того, Андрей Нэстасе говорит, что предпочтительнее, чтобы это был прокурор из-за рубежа, чтобы не имел связь с какой-либо структурой из Республики Молдова.