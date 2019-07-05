Налогоплательщики должны будут дополнительно заплатить за банковское мошенничество

Экономический эксперт Серджиу Гайбу утверждает, что с каждым днем, из-за бездействия в возврате денег из банковского мошенничества, уменьшается вероятность того, что деньги будут найдены. По его словам, наступит время, когда налогоплательщики должны будут выплатить и уже повышенный процент кредита, предоставленного Национальным банком (НБМ) для покрытия банковского мошенничества. Заявления были сделаны на общественном телеканале Moldova 1, передает IPN.

„Не исключено, что нам придется вернуть не только этот кредит - 14 млрд. леев, минус 2,5 млрд., которые были возвращены из проданных активов, но и проценты, которые могут доходить кумулятивно до 20 млрд. леев, что, очевидно, нежелательно для Республики Молдова”, - заявил Серджиу Гайбу.

По его словам, отчет Kroll II, который был опубликован вчера, представляет собой технико-финансовый анализ, целью которого является оценка потоков именно с финансовой точки зрения. „Плохая часть заключается в том, что никаких результатов не было достигнуто. Даже с наличием информации об этих достаточно подробных схемах, с данными, с доказательствами, с интервью, которые были проведены, с документами, которые были доступны, IP-анализом адресов, с которых были сделаны переводы через интернет-банкинг. Был проведен анализ, с которого прокуроры должны запросить доказательства, приложить их к делу и обратиться в суд”, - заявил эксперт.

Серджиу Гайбу утверждает, что цель опубликования отчета Kroll II заключалась не в том, чтобы показать участие некоторых политиков в банковском мошенничестве. В то же время эксперт говорит, что из технических аспектов, содержащихся в отчете, могут, тем не менее, быть сделаны определенные выводы.

Политический комментатор Корнелиу Чуря говорит, что большим ожиданием граждан было выяснить, кто воспользовался банковским мошенничеством, но этот отчет Kroll II не дает ответа на этот вопрос. „С политической точки зрения отчет слишком мало актуален, но в то же время он по-прежнему позволяет запускать всевозможные манипуляции и дезинформацию, потому что в отсутствие четкой информации каждый имеет право обвинять любого в том, что он вовлечен” - отметил комментатор.

По его словам, этот отчет Kroll II скорее призван усилить дискуссии, связанные с политическими заговорами. „Он не разъясняет ситуацию и не дает нам четкого представления о причастности политического фактора к этим схемам”, - заявил Корнелиу Чуря.

Вчера парламентская следственная комиссия по выяснению всех обстоятельств девальвации банковской системы и расследованию банковского мошенничества опубликовала второй отчет Kroll 2 по анализу дела (на английском языке), который до сих пор держался в тайне.