Виктор Парликов: В чем сила Молдовы в переговорах с «Газпромом» и кто купил «Gas Natural Fenosa»

Молдова не останется без газа, уверен эксперт в энергетике, экс-глава НАРЭ Виктор Парликов. О том, почему это выгодно Молдове и России, о заинтересованности многих стран в Трансбалканском коридоре, о тарифах и дисбалансе между размерами пособий госчиновников и их вкладом в деятельность предприятий, а также о том, кто стоит за покупкой «Gas Natural Fenosa» Парликов рассказал газете «Молдавские ведомости».

Газ будет

- Почему Трансбалканский газопровод выгоден Молдове, России и Украине?

- Вероятность остаться без газа, крайне мала. Все стороны заинтересованы в том, чтобы газ поступал в Трансбалканский газопровод, из которого Молдова его получает.

Россия - потому, что это характеризует ее как добросовестного поставщика, и потому, что так она оказывает поддержку Приднестровью. Хотя по большому счету поставки газа в Молдову в масштабах этого гиганта невелики. Оставить без газа Молдавскую ГРЭС и Приднестровье Россия себе не позволит.

Газ в Трансбалканском газопроводе нужен Украине – она заинтересована в транзите даже в случае споров по цене и другим условиям. Не зря Киев предпринимают действия, чтобы заблокировать ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

И, конечно, газ нужен Молдове. Нет причин для того, чтобы он с января перестал поступать.

Киев настаивает на предложении своповых поставок

- Своповые поставки – это обмен поставками газа между тремя сторонами на основе договора. Страна-покупатель, Молдова, получает физически газ из страны-посредника, Украины. Посредник взамен получает газ из страны-продавца, России, откуда физически может поставляться продукт.

Характер поставок для Молдовы неважен, но важно, через какую трубу пойдет газ и как дойдет до потребителя – это связано с энергетической безопасностью.

Реверс газа из ЕС через Украину не обеспечит энергобезопасность Молдове

- У Киева есть еще одно предложение для Кишинева – реверс газа из ЕС через газопровод Ананьев-Черновцы–Богородчаны. Из подземных хранилищ Богородчан соседи предлагают закачивать газ в реверсном режиме в газопровод на севере Молдовы. Он будет поступать из России в ЕС, затем на Украину и в Молдову.

Реверсные поставки из ЕС не решают проблемы энергобезопасности, а дают лишь альтернативу в кризисном случае, таком, как, например, кризис в 2009 году при срыве поставок газа из-за политического противостояния Украины и России. Тогда нашу систему на короткое время спасли реверсные поставки, не упало давление газа за красную черту, после чего систему надо закрывать и заполнять заново.

Нет альтернативы Транбалканскому коридору

- В стратегическом плане реверс газа в Молдову связан с несколькими проблемами. Во-первых, наша газотранспортная система устроена так, что газ отбирался для Молдовы из Трансбалканской трубы, то есть шел с юга.

Если газ начнет поступать с севера, через газопровод Ананьев-Черновцы-Богородчаны, то необходимы серьезные изменения в газотранспортной системе. И только тогда можно надеяться, что Кишинев будет обеспечен газом в час пик. При действующей системе этого не будет. Строить новые сети - дорого и долго.

Вторая проблема. Если в Трансбалканском газопроводе не будет давления и начнутся реверсные поставки из ЕС - без газа останутся юг Молдовы и Одесская область. Поэтому давление в Трансбалканском газопроводе необходимо в первую очередь украинцам, но также необходимо румынам и болгарам.

Примерно 60 процентов всего газа, поступающего в Молдову, потребляется в Кишиневе, еще 20 – в Бельцах и на севере, остальное на юге. Газопровод Яссы-Кишинев задумывался для решения проблемы энергобезопасности Кишинева, он не решит проблему юга. Но это люди, и о них надо думать. Вот почему нет альтернативы Транбалканскому газопроводу.

Изменить контракт

- Как не накапливать новые долги за газ для Приднестровья?

- При заключении контракта на поставку газа для Молдовы важны две вещи. Главная – изменить контракт так, чтобы «Moldovagaz» не поставлял газ Приднестровью. Это позволит не накапливать новые долги.

В этом вопросе надо ориентироваться на Германию: там нет единого контракта на поставку газа всей стране. Отдельные предприятия заключают контракты с «Газпромом». По регламенту НАРЭ есть и у нас такая возможность. Это нужно Кишиневу – но не нужно Тирасполю. Но если у каждого региона будет отдельный контракт, проблема долгов решится.

Сохранение схемы, по которой Приднестровье получает газ через Молдову, вовлекает стороны контракта, в том числе и Россию, в тупиковую ситуацию. Точно так же, как у нас нет выбора поставщика газа, у России нет альтернативы защиты интересов своих граждан в Приднестровье. Поэтому нужно строить диалог с «Газпромом» так, чтобы использовать наши преимущества.

Переход к среднеевропейской цене был верным шагом

- Второй важный вопрос при обсуждении контракта – свобода установления закупочной цены от политической компоненты. Мы уже сейчас платим по средней европейской цене, примерно 230-250 долларов за тысячу кубов, и я не вижу причину, по которой мы должны платить больше.

В дальнейшем «Газпром» будет переходить к ценообразованию с привязкой к спотовому рынку, и нам нужно привязаться к европейской цене в новом понимании.

Сколько бы ни критиковали Зинаиду Гречаную за договоренности 2006 года, в результате которых Молдова постепенно пришла к оплате за газ по среднеевропейской цене, это был правильный ход. Мы должны учиться жить в нормальных рыночных отношениях. У нас сильные позиции в обсуждении нового договора: мы показали, что способны платить за газ на уровне потребителя ЕС. Соответственно для нас цена на газ уменьшится на стоимость транзита газа по молдавской территории.

Убыточные предприятия платят госчиновникам, которые загоняют их в убытки

- В тарифы госпредприятий заложены пособия членам админсоветов, эти доходы в разы превышают их доходы по основному месту работы. В частности, бывший госсекретарь Виталие Юрку как член наблюдательного совета «Moldovagaz» в 2018 году получил 1,18 миллиона лей.

- Тариф для потребителя состоит из двух частей. В одной – себестоимость, так например, если это стоимость газа, то в этой части присутствует закупочная цена и стоимость доставки, зарплата работников и налоги, в другой – прибыль предприятия, рассчитываемая по формуле, которую это предприятие вольно направлять на свои нужды.

Так, НАРЭ решило переложить на потребителя и заложило в тариф 18 тысяч лей в месяц на одного члена админсовета. Что происходит на самом деле, мы узнаем из актов Счетной палаты.

Несмотря на то, что тарифы полностью покрывают все затраты и при правильном менеджменте предприятия с государственным капиталом не должны накапливать долги, последние управляются крайне неэффективно, и долги растут.

Почему же убыточные предприятия платят госчиновникам, которые загоняют их в убытки, такие высокие пособия за представительство в админсоветах?

Даже если государство не является мажоритарным акционером, надо придумать механизм сбора дополнительных выплат членам админсоветов, чтобы не создавать дисбаланс в системе. Целесообразно использовать возможности агентства публичной собственности, в котором можно аккумулировать все доходы от прибыли госпредприятий и предприятий, в которых у государства есть акции.

У нас есть педагоги, медсестры, которые получают зарплату 3-4 тысячи лей, вот с этими зарплатами надо что-то делать.

«Золотой парашют» для Сильвии Раду

- В 2014-2015 годах президент «Gas Natural Fenosa» Сильвия Раду получила зарплату в 10,3 миллиона лей - в среднем ее ежемесячно почти 430 тысяч лей.

- Зарплата Раду, которую НАРЭ решил переложить на потребителя и заложило в тариф, составляла 18 тысяч лей в месяц. Все, что сверху, платила «Gas Natural Fenosa» из прибыли – это решение учредителей. Зарплата включала «золотой парашют», выплачиваемый менеджерам за каждый год, проработанный в компании.

Свои высокие прибыли «Gas Natural Fenosa» сделала на этапе покупки при подписании контракта в 2000 году. Тогда они заложили механизм зарабатывания денег. Все то, что произошло потом, было следствием. Компания купила акции за 25,3 миллиона долларов по контракту, в котором было указано, что международная компания проведет переоценку активов, а регулятор будет обязан включить в тариф амортизацию активов в соответствии с выводами компании о стоимости и износе этих активов. Переоценка показала, что стоимость активов возросла до 130 миллионов долларов. НАРЭ оспорило итоги переоценки и снизило стоимость активов до 110 миллионов. Недавно истек 15-летний срок амортизации активов после переоценки. Это был основной механизм поступления денег, откуда - из тарифов.

Из тарифов же часть денег направлялась на инвестиции, вновь начислялась амортизация, которая закладывалась в тариф, и начислялась прибыль. Они инвестировали 110 миллионов, которые получили в результате амортизации, к тому же внесли свои капиталы и одолжили у коммерческих банков.

К их чести надо сказать, что такой эффективной системы управления, как в «Gas Natural Fenosa», нет ни у одного предприятия в Молдове. Предприятие снизило потери, привело в порядок качество поставок, прекратило воровство, успешно завершило борьбу в Гагаузии с местными «кулибиными», использующими электричество бесплатно.

Компания управляла своими активами так хорошо, что стала примером того, как можно стратегическому инвестору хорошо заработать в Молдове. Своим примером она подняла стандарты менеджмента и качества, потянула за собой отрасль и многие предприятия. Это лучший пример для инвесторов: инвестиции в Молдову приносят доход.

Кто стоит за сделкой с продажей «Gas Natural Fenosa»?

- Для Молдовы и для «Gas Natural Fenosa» партнерство было успешным, и ушла компания потому, что власть ее принуждала к продаже активов.

Проблема в том, что покупатель ста процентов акций «Gas Natural Fenosa» - международная группа Duet Private Equity Limited со штаб-квартирой в Лондоне – это посредник. Электрораспределительные сети для них – непрофильные активы, они не знают, что с ними делать.

Я как потребитель не знаю, кто стоит за новым инвестором, кто придет. Если это специализированный инвестор, то почему сразу не показал лицо? Если очередной спекулянт, то я ничего хорошего не жду. По моим сведениям, никто из граждан Молдовы не стоит за этой покупкой. Власть смогла лишь получить доход от посредничества при продаже.

Марина ТИМОТИНА