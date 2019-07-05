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Политика
Как долго, по вашему мнению, продержится эта правящая коалиция? Ответ: «Многое зависит от ДПМ...»
05.07.2019

В интервью порталу ТРИБУНА, известный политический аналитик Ион Тэбырцэ ответил на следующий вопрос: «Как долго, по вашему мнению, продержится эта правящая коалиция?».

«Этим вопросом сейчас задаются все. Уже были выдвинуты предположения по срокам – до президентских выборов 2020 года. Некоторые сторонники ДПМ говорят, что местные выборы осенью этого года станут испытанием для коалиции ПСРМ-«АКУМ», имея в виду бой за столичную примэрию.  Парадоксально, но судьба коалиции ПСРМ-«АКУМ» сильно зависит от ДПМ, от того, насколько сильной будет эта партия в дальнейшем.

С сильной ДПМ, способной в любой момент взять на себя «бразды правления», увеличивается и вероятность существования коалиции ПСРМ-«АКУМ». Мы можем провести параллель с ПКРМ в 2009-2014 гг. Пока коммунисты были сильными, ДПМ и ЛДПМ шли вместе.

Как только ПКРМ ослабела, ДПМ начала политическое устранение остальных парламентских партий, за исключением ПСРМ. Посмотрим, как долго ДПМ будет сопротивляться. Необходимо уточнить, что, в отличие от ПКРМ, ДПМ никогда не пользовалась такой огромной поддержкой электората, как коммунисты во главе с Ворониным», – уточнил аналитик.

Андриана Кептине


 
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