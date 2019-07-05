В Молдове ухудшилось качество интернета - страна опустилась на 15 позиций в рейтинге его скорости.

Об этом свидетельствуют данные исследования Cable.co.uk, согласно которому Молдова заняла 60 место в рейтинге стран по скорости интернета, опустившись по сравнению с 2018 годом на 15 позиций.

Отмечается, что речь идет о широкополосном фиксированном интернете.

По данным исследования, средняя скорость загрузки данных в Молдове составляет 11.56 Мбит/сек. А время, затрачиваемое на загрузку 5 ГБ, равно 0:59:05.

Лидируют в рейтинге Тайвань, Сингапур, Япония, Норвегия, Швеция, Дания, Люксембург. Румыния - на 37 месте, Украина заняла 81 месте, а Россия расположилась 54-ом.

В основе исследования лежат данные, собранные M-Lab - открытым проектом, в котором участвуют организации гражданского сектора, образовательные организации и частные компании. Две организации отслеживали показатели скорости широкополосного интернета в 207 странах и территориях.