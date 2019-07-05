Лучший ученик Молдовы, сдавший БАК на одни десятки: Буду учиться в Голландии, потом вернусь в страну

Николай Одажиу был уверен, что сдаст экзамены на степень бакалавра, но даже не предполагал,что получит высший балл.

Николай Одажиу стал одним из одиннадцати учеников, которые сдали БАК на одни десятки. Высокие результаты на экзамене сделали Николая настоящим героем в виртуальном пространстве. Школьник к такому вниманию не привык и чувствует себя немного не в своей тарелке. Об этом Николай Одажиу рассказала в рамках передачи «O Seara Perfecta»

«Я не получал столько внимания в течение очень долгого времени. Это довольно интересный опыт», - поделился Николай. Молодой человек также признался, что гордится собой, и знал, что может сдать экзамен, но не рассчитывал получить высший балл.

«Пока я ждал результаты, порой меня посещали мысли, что я могу получить низкие оценки, и, что где-то я допустил ошибки, но как выяснилось мои тревоги были напрасны» Николай отметил, что никто ничего не зубрил специально что-то для экзамена.

«Я учился на протяжении 12 лет, учил все своевременно, поэтому перед экзаменами мне нужно было всего лишь освежить знания, структурировать информацию и пройти несколько тестов»

В то же время Николай подчеркнул, что камеры не мешали, поскольку он был уверен в своих знаниях. На вопрос ведущей, куда дальше он отправится учиться молодой человек рассказал, что выберет один из университетов в Нидерландах.

«Я был приглашен сразу в два голландских университета, но на совершенно разные специальности. Буду выбирать» Однако молодой человек отметил, что после учебы за рубежом намерен вернуться в Молдову и стать преподавателем.

«Пока трудно предположить, как получиться, но к концу своей карьеры я бы хотел вернуться в Молдову и преподавать»

ЛИДИЯ ТКАЧ