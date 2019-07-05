Очевидное и невероятное: Тайны крови

В живом организме одним из самых удивительных явлений является наличие крови. Т.е. такой субстанции, которая течет через все ткани и органы, питает, связывает все живое существо и соединяет в единое целое. Чего только не слышится в одном слове – кровь. Оно способно вызывать сильнейшие впечатления самого разного содержания. В этом слове кроется неиссякаемый источник предположений и догадок…

Еще больше удивляют свойства крови нести в себе информацию о существе, которое ее породило, даже если она уже изъята из организма. Кровь сохраняет связь с человеком, пока не высохнет или не попадет в землю, поэтому на ее хозяине будут отражаться все манипуляции с ней. Она связана не только физически с человеком. Поэтому в древности после битвы воины пытались как можно быстрее смыть с себя кровь убитых. Потому что пока на их телах будет кровь, души умерших будут рядом с убившим их.

То, что мы в настоящий момент знаем о крови, во многом является результатом различных научных исследований последних столетий. Но люди еще в древности знали, что кровь – это что-то особенное. Достаточно упомянуть факты, которыми пестрят любые священные книги и исторические хроники. Кровь использовалась при воинском братании, для подтверждения искренности при даче обещаний и клятв, для совершения обрядов, скрепления союзов.

До нас с незапамятных времен доходят свидетельства, что наши предки к крови относились с удивительным вниманием и почтением, выделяя данную субстанцию в особую категорию веществ.

Древние считали, что на существо можно воздействовать через кровь, так как она связанна со своим источником. Они полагали, что в крови сосредоточена душа живого человека, или как минимум с ней связана. Это значит, что получение крови дает возможность оказывать воздействие на живое существо. Ко всему прочему, считалось что кровь – это сосредоточие магической и жизненной энергии, что также указывает на ее особые свойства.

В качестве такого уникального объекта уже в те далекие времена кровь использовали в магии – как способ идентификации, как средство воздействия и как источник силы. Мало что изменилось с тех пор. С древности и до настоящего времени считается, что при помощи крови может осуществляться побратимство с деревьями, силами природы, с животным, с человеком и т.д. Отдавая добровольно свою кровь, человек тем самым заявляет о своих добровольных намерениях. Ведь человек при этом отдает самое ценное – маленькую частичку своей души, своей жизни.

Все дровосеки в древние времена окропляли своей кровью из ранки дерево, перед тем как его срубить. Только потом они уже не «чужое» дерево рубили, потому это делали только при острой необходимости, не ради прибыли или наживы. К тому же отдавая кровь, человек делится своей силой и поэтому может ожидать ответного дара. Побратимство и породнение, осуществляемые посредством крови, основаны на представлении, что кровь в себе несет признаки рода.

Во многих культурах существует явление кровного побратимства, в частности, славянской культуре. Заключалось кровное братство разными способами. Каждый из будущих побратимов делал самостоятельно надрез на руке. После этого они соприкасались надрезами, т.е. смешивали кровь, либо пили кровь друг друга. Но существуют и другие ритуалы.

В Хорватии, например, если двое хотят побрататься, то они друг другу выпускают кровь из пальца, а затем высасывают ее. Если два и более человека хотят стать побратимами, то они должны смешать капли крови. Тем самым, они стремились получить сходную, общую кровь для того, чтобы чувствовать человека как родного в будущем, «ощущать» его.

Если рана наноситься самому себе, то это значит, что ради своего будущего родича, в настоящем и будущем они не пожалеют своей жизни и крови. Поэтому добровольно во время ритуала отдают ее и терпят добровольно боль как тень смерти.

Лечение кровью в Казахстане.

Когда кровь одного человека смешивается с кровью другого, то происходит своего рода обмен информацией, в том числе и информацию обо всем роде. Люди, которые братаются, друг друга включают в цепь своих Родов. Скорее всего, кровное побратимство появляется благодаря представлению о том, что у родственников имеется «одинаковая» кровь. Для этого и смешивают кровь – делают как бы общей. Определенная доля истины с точки зрения биологии тут есть. В крови имеется ДНК человека, несущая в себе информацию о родителях и иных предках. А потомки также являются носителями части этой ДНК, части информации. Поэтому, проводя генетические экспертизы, ученые могут определить отцовство.

Еще существует ритуал, имеющий определенное сходство с братанием, но отличный от него. Это «венчальный» ритуал. В этом случае ранки наносятся не самим себе, а друг другу, что символизирует абсолютное доверие друг к другу. В этом ритуале нужно, чтобы кровь каплями капала, небольшого пореза будет недостаточно. Несколько капель крови невесты и жениха добавляют в бокал с красным вином, что так же является символом крови. Перемешивают, и затем вино поровну выпивается женихом и невестой.

Кровь также обменивается информацией во время перемешивания. Когда она будет выпита, информация невесты попадет в организм жениха и наоборот. Таким образом, между венчающимися создается особая связь.

Наши предки полагали, что кровь имеет чудодейственные свойства, поэтому были убеждены в том, что надо отомстить за пролитую кровь близкого человека. Тем самым они стремились умилостивить дух крови. Кровные братья были обязаны отомстить за брата, если он умрет. И сегодня живут отголоски этого древнего обычая. Если убийца умирал не от руки мстителя, то расплачиваться за него предстояло его родственникам.

Появилась кровная месть в первобытном обществе и по сей день осталась в некоторых странах Северного Кавказа, в странах Ближнего Востока, в Албании. Кровная месть возникла из-за представления о том, что «неотомщенная кровь» не сможет найти себе покоя. Чревата такая месть очень опасными последствиями, так как ведет за собой ответную «месть за месть». Поэтому возникают многолетние, очень долгие кровавые конфликты.

У медали есть две стороны. В этом случае также – в одной стороны кровная месть, а с другой кровное родство. Учитывая то, что все связанное с кровью, прямым образом связано с человеческой жизнью, то кровавые обычаи, магия крови и поверья достаточно опасны. Поэтому не стоит ими злоупотреблять.

Кровь во всех ее видах привлекает людей. Каннибализм, войны, потусторонний мир, алхимия, религия, эликсир молодости, анатомия. Такие люди очень часто даже не понимают, почему испытывают жажду. Поэтому они для себя создают различные теории, тем самым пытаясь объяснить свое влечение. Что это? Просто зов крови или человеческий вампиризм?

Многие считают, что человеческий вампиризм является лишь психологическим расстройством. Однако легенды о вампирах не являются беспочвенными. Сотни людей занимались каннибализмом, начиная от духовных и религиозных лидеров и заканчивая докторами. Примеров тому очень много можно найти во все времена. У людей еще до нашей эры были религиозные обряды, поиск физической и душевной силы в человеческой крови и плоти. Среди многих народов и племен был распространен каннибализм – религиозно-магический. Существовал миф о том, что с мясом переходит сила съеденного врага.

Зов крови

Существует теория, которая построена на допущении того, что одной из составляющих крови, а именно эктоплазма, способна переносить из физического мира энергоинформационные структуры в астральный. При таком переносе граница между мирами разрывается, вследствие чего астральные сущности вполне могут попасть в реальный мир. Поэтому можно предположить, что кровь является связующим звеном между мирами.

Кровь может использоваться для связи предмета с конкретным лицом. Если у мага имеется кровь человека, на которого должно осуществляться воздействие, то оно будет особенно эффективным и сильным. Всего капелька крови может помочь связать мага и инструмент, который бед очень сильно связан с человеком, можно сказать, как часть тела. Если данный предмет случайно попадет в нехорошие руки, то могут быть большие неприятности. Кровь также может быть использована как источник магической силы. Так, она может использоваться при принесении жертв и при зарядке амулетов.

Кровь сама по себе является довольно многозначимой субстанцией, которая используется в любой области магии. Ею можно и привораживать, и проклинать, и лечить. Но всегда нужно помнить о том, что кровь является великой магией и одним из самых могущественных магических инструментов, поэтому к ней следует отнестись с подобающим уважением и почтением.