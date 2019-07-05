Внимание молдавским мужчинам, ищущим дешевого секса: В Одессе на пляже умер мужчина - он "отдыхал" с девушкой, а она опоила его ядом

Трагедией завершилось свидание дальнобойщика из Винницы с девушкой из Одесской области на пляже Ланжерон.

На пульт оперативного дежурного полиции поступил звонок – мужчина сообщил о том, что его друг лежит мертвый на пляже. Прибывшие на место правоохранители в результате следственных мероприятий прояснили картину произошедшего. Друзья-дальнобойщики, прибыв в Одессу, в одном из баров познакомились с двумя девушками. Приятное общение продолжилось на побережье. В какой-то момент мужчины потеряли сознание, сообщает Думская.

Девушки, с которыми решили развлечься дальнобойщики, оказались воровками. Они подсыпали в спиртное неизвестный препарат, и после того, как их неудачливые ухажеры уснули, забрали телефон, деньги и скрылись с места пришествия.

Возможно, друзья впоследствии и вспоминали бы эту историю с улыбкой на лице, однако один из мужчин так и не проснулся.

Девушка оказалась не только воровкой...

Получив детальное описание правонарушительниц, оперативники Приморского отдела полиции установили местонахождение и задержали двух жительниц Белгород-Днестровского района в возрасте 23 и 28 лет, которые приходятся друг другу сестрами.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК (разбой). Обе женщины помещены в изолятор временного содержания.