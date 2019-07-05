Фракция партии Шор назвала отчет Kroll 2 «рефератом студента»

Глава парламентской фракции партии Шор провел брифинг для прессы, рамках которого прокомментировал отчет Kroll 2.

Депутат раскритиковал работу, проделанную иностранными экспертами, и сравнил отчет с рефератом студента экономического факультета.

По словам Уланова информация в отчете Kroll 2 является «информацией из газеты», а списки компаний и частных лиц, вовлеченных в схемы кредитования в трех обанкротившихся банках, связанных с Иланом Шором, являются «списками, которые давно не представляют интерес».

Члена партии Шор возмущены тем, что в отчете не содержится информации о оффшорной компании, через которую Зинаида Гречаный брала кредиты в Banca de Economii с целью приобретения винного завода в Кожушне, а также информации о бывшем премьер-министре Владе Филате и компаниях, управляется его родственниками. Кроме того, отсутствует и имя Вячеслава Платона.

- Где эта информация? Какова цель публикации отчета Kroll 2? Или подготавливается почва для освобождения Филата и Платона? Этот отчет похож на реферат студента-первокурсника факультета экономики. Где список конечных получателей денег? - возмущался на брифинге Уланов.

Депутат заявил, что партия Шор обладает «гораздо более интересной» информацией, чем в отчете Kroll, однако она будет обнародована «в свое время».

Также фракция Шор была возмущена тем, что члены Постоянного бюро парламента сегодня отказались внести в повестку дня проект решения, предусматривающий делегирование депутата от партии Шор в в парламентскую комиссию по расследованию банковского мошенничества. Они обвинили парламентское большинство в том, что фракции Шор не дают работать, передает TV8.