Стурза: Предельно ясно, сколько украл Шор и кто помогал ему

Бывший премьер-министр Ион Стурза прокомментировал информацию, содержащуюся во втором отчете Кролл о молдавской банковской афере, сообщает Noi.md. Бывший политик заявляет, что помимо сомнительного бизнесмена Илана Шора к масштабной афере причастны также Влад Филат, Юрие Лянкэ, Дорин Драгуцану, Сергей Яралов и Олег Рейдман. Вот как обосновывает Стурза свою позицию:

«Предельно ясно, сколько украл Шор и кто ему в этом помогал! Я не хочу их перечислять, речь идет обо всей молдавской «аристократии»! 3 (три) МИЛЛИАРДА долларов в виде «кредитов», Карл!!! Но к «доске» необходимо вызвать, в первую очередь, бывшего премьер-министра Влада Филата, который инициировал приватизацию BEM и настоял перед Юрием Лянкэ на принятии соответствующего постановления в пользу Шора.

Бывшего премьер-министра Юрие Лянкэ, а также членовы правительства, которые одобрили приватизацию BEM на грабительских условиях. Бывшего управляющего НБМ Дорина Драгуцан и члены Совета BEM, которые (неужели случайно?) не смогли обеспечить контроль над соответствующими банками. Одного из «передовиков» ДПМ Яралова, который курировал сделки «верховного командующего».

Председателя парламентской комиссии Рейдмана, который скрыл результаты расследования. П.С.: Пожалуйста, прочитайте, что я написал вчера. Все очень ясно – банки и юрисдикции, через которые были отмыты украденные деньги! Громкие имена и "правильные" страны. Та же карликовая Эстонии с ее репутацией «цифровой» страны. Так что за дело, правители!» - отметил Стурза. Второй отчет Kroll о банковской афере был опубликован вчера.

Однако список конечных бенефициаров не был опубликован. Он находится в Антикоррупционной прокуратуре, руководство которой заявляет, что предоставит его следственной комиссии только с одобрения представителей компании Кролл.