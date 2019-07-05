Влад Мустяцэ. Что происходит на рынке недвижимости после 8 июня

Интервью с директором агентства недвижимости Proimobil. Рубрика Business Influencers. Партнер рубрики Land Rover.

Влад, привет. Ты, как и я, как и многие бизнесмены предпочитаешь воздерживаться от комментариев, связанных с политикой. Тем не менее, 8 июня в Молдове произошли события, которые кардинально изменили политическую ситуацию в Молдове. А значит – повлияли на очень чуткий к политике сегмент рынка – недвижимость. Предлагаю интервью без оценок, без мнений, только факты. Готов?

Да.

Остановились ли продажи недвижимости после 8 июня?

Была почти полная остановка первую неделю, пока ситуация была крайне неопределенная. Но после того, как стало ясно, что активное противостояние прекратилось, что в стране новая власть практически все продажи вернулись к обычному летнему уровню.

Proimobil много работает с иностранными покупателями недвижимости. Как реагируют они?

Я не обсуждаю с ними политическую ситуацию в Молдове. Но уже с середины июня повышенную активность стали проявлять итальянцы, французы, да в целом – европейцы. Мы закрыли сделку, где бельгиец, у которого уже был один коммерческий объект в Кишиневе, купил еще на 500 000 евро коммерческих площадей для последующей сдачи в аренду. Все-таки, Молдова остается достаточно привлекательной европейской страной по срокам окупаемости недвижимости. Ни в Италии, ни в Испании за 8-10 лет недвижимость не окупается.

Что ждать на июль-август?

Лето никто не отменял. Так что сверх активности в июле ждать не стоит. Оживление, традиционно, будет в августе. Наши соотечественники из-за границы предпочитают этот месяц для покупок. Это квартиры для себя, для родителей, или инвестиционные квартиры, в первую очередь в центре города.

Как повлиял на рынок запрет на строительство?

Во-первых, это пока только проект закона. Журналисты и социальные сети склонны все драматизировать. Думаю, что даже если закон будет принят, то он скорее упорядочит процессы строительства и если и затронет, то «проблемные» объекты, которые постоянно вызывают конфликты с соседями строительства.

Хотя, если говорить о минимизации рисков, по принципу «перестраховаться», то я бы обратил внимание на те объекты, которые на этапе сдачи в эксплуатацию. С ними точно ничего произойти не может. Кстати, как совпадение, много всего сдается сейчас в центре Кишинева.

Ты прекрасно знаешь «карту недвижимости» города. Какие это объекты?

Жилой комплекс на Аврам Янку, комплекс «Монарх» по Александри и «Эльдорадо» на Тестимицану, рядом с моллом. Везде заканчиваются фасадные работы, идут работы по благоустройству. Так что самое время заскочить в последний вагон.

Пофантазируем. У тебя есть два брата. Оба приехали из-за границы и не ориентируются хорошо на рынке недвижимости Кишинева. У одного 100 тысяч евро, у другого, пусть миллион. Что бы ты им по-родственному посоветовал?

Тому, у которого 100 000 – купить в центре две квартиры по 50 000 и сдавать их в аренду. Очень желательно – в одном доме, это очень упрощает логистику их обслуживания. Если есть крупная сумма денег, то это 4-5 коммерческих площадей под магазины. Как я уже говорил, Молдова продолжает оставаться привлекательной как страна для инвестиций в недвижимость.

Прогноз на год?

Нет, Павел. На лето достаточно. Давай лучше в сентябре повторим интервью.

Павел ЗИНГАН