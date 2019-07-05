Каждый день бездействия прокуроров потерян для страны и граждан, - Санду

Премьер-министр Майя Санду призвала прокуроров Республики Молдова начать работать в интересах граждан и государства.

«Начинайте вести себя как настоящие прокуроры», - с таким призывом сегодня, 5 июля, обратилась к прокурорам страны премьер-министр Молдовы Майя Санду. Глава правительства отметила, что то, что происходит в нашей стране, чрезвычайно серьезно. В этой связи Санду призвала прокуроров стать независимыми, как это предусмотрено законом, применить закон и начать работать только в интересах граждан и государства.

- Вы – 660 прокуроров – именно те, кто может немедленно заставить закон работать, стать независимыми, как гласит закон, заняться делом и начать действовать только в национальных интересах, - заявила Санду.

По словам главы Кабмина, она каждый день получает информацию о коррупционных схемах и злоупотреблениях, но именно прокуроры несут ответственность за то, чтобы государство больше не грабили.

- Мы не имеем права ни возбуждать уголовные дела, ни расследовать их. Но вы можете расследовать все эти дела, и можете представлять нам информацию обо всех виновниках преступлений, предать их суду и объяснить нам, почему банковское мошенничество и многие другие преступные действия до сих пор не расследовались. Это ваш долг. И не только долг, но и обязанность, - подчеркнула премьер-министр, добавив, что «каждый день бездействия прокуроров – потерян для страны и граждан».

Майя Санду призвала прокуроров применять закон, а не слушать незаконные указания Харунжена и Бецишор. Премьер предупредила, что генпрокурор Эдуард Харунжен предстанет перед судом за «бездействие и злоупотребления, за то, что из-за его действий и бездействия у государства украдены миллиарды леев» и призвала остальных прокуроров не подчиняться ему.

- Сегодня в Молдове нет прокуратуры. То есть, она есть, но не работает. Вы видели, как жалко выглядели Харунжен и Бецишор, пытаясь доказать, что расследуют кражу миллиарда и скоро закончат. Это неправда, у них было достаточно времени, чтобы доказать, что они выполняют свои рабочие обязанности. Расследование кражи миллиарда и другие резонансные дела стоят на месте. У меня сообщение для 660 прокуроров Молдовы – начинайте вести себя как настоящие прокуроры, не прячьтесь по кабинетам в ожидании, пока сменится руководство.

Это и ваша страна. Здесь растут ваши дети, здесь живут ваши родители. Им понравится, чтобы их обкрадывали, и никто их не защитил? Вас 660 прокуроров, и если вы будете применять закон, не будете выполнять незаконные указания Харунжена и Бецишор, вы станете независимыми, и уверяю вас, что страна будет на вашей стороне. Никто не требует от вас ничего, кроме как быть прокурорами. Никто не требует ничего, кроме как применять закон, защищая тем самым граждан и государство, - заявила премьер-министр.