Публикация «обрезанного» отчета Kroll-2 о краже миллиарда в Молдове: «Они хотят выиграть время...

Данный доклад - это обвинительный акт прокурорам, которые не приняли мер по возврату денег и привлечения виновных к ответственности.

Вчера предполагал, что сегодня в передаче будем обсуждать доклад Kroll-2. Как-никак, все общество ждало, затаив дыхание. Просмотрел этот документ,за который говорят, мы заплатили миллионы долларов. И понял, что обсуждать пока нечего.

1. В том, что было опубликовано, нет почти ничего нового по сравнению с первым окладом и с тем, что было известно раньше. Как там говорил Виорел Кетрару в парламенте 3-4 года назад, беллетристика?! Близко к этому.

2. Кто именно принимал решение заказать расследование Kroll и сколько заплатили за это?

2. Непонятно, что нового сообщил Kroll. Списки получателей кредитов? Ok. А что, этих списков не было в ликвидированных банках? Они сгорели в машине, которую подожгли где-то в поле? А как же электронная база банков, swift и т.д.? Или мы не в XXI веке живем?!

3. Если есть списки, почему нельзя начать процесс возврата денег?! Деньги ушли, предприятия ликвидированы. Понятно. Но у этих предприятий были акционеры - это живые люди, которые создали другие предприятия и успешно управляют ими. Их нельзя привлечь к ответственности?!

Отсюда выводы.

1. Доклад Kroll - это обвинительный акт прокурорам, которые не приняли мер по возврату денег и привлечение виновных к ответственности.

2. Продолжение первого пункта - возможно, именно поэтому были заштрихованы целые страницы (очевидно, что там - далеко не только названия зарубежных банков). И поэтому (в Генпрокуратуре?!) скрывают список конечных бенефициаров денег. Если этот список есть. Если его нет, как говорят прокуроры - вообще - труба.

3. Если списка нет и Kroll ограничился беллетристикой, то это расследование было еще одним средством для того, чтобы выиграть время и окончательно замести следы.

Можно продолжать, но нет смысла. Следим далее за движением ловких рук.

P.S. В "Пятницу с Анатолием Голя" поговорим об о всем, в том числе и о Krollиках с министром внутренних дел, вице-премьер-министром Андреем Нэстасе.

P.P.S. Логотип не тот, но этот мне больше нравится.

АНАТОЛИЙ ГОЛЯ