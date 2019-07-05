Ион Чебан - “шоровцам”: Ваша наглость не знает границ, но от наказания никто не уйдет

Рано или поздно все виновные в "краже века" будут привлечены к ответственности, согласно закону. Об этом в рамках заседания парламента заявил вице-спикер, депутат ПСРМ Ион Чебан представителям партии "Шор", попытавшимся перевести "стрелки" со своего партийного босса на социалистов. Чебан потребовал от них прекратить врать.

"Ваша наглость не знает границ. Следите за тем, что вы говорите. Хватит лгать и тиражировать эту ложь на ваших холдингах – одном и втором", – отметил Чебан.

Социалист также подчеркнул, что отчет Kroll-2 обличил тот факт, что реальная сумма украденных денег гораздо больше той, чем была изначально предположена. Чебан добавил, что эти средства, в итоге, не получили пенсионеры, молодые матери, молодежь. Без этих денег остались учебные заведения и больницы.

"И если не Харужен, то следующий прокурор должен прийти сюда и снять иммунитеты с тех, что ответственен за это. И рано или поздно, с этим прокурором или с другим, но это обязательно случится", – добавил он.

Стоит отметить, что в преданном вчера огласке отчете Kroll-2, проливающем правду на “кражу века”, фигурируют имена практически половины фракции "Шор": самого Илана Шора, а также депутатов Марины Таубер и Регины Апостоловой.В данной связи на сегодняшнем заседании парламента депутат блока "АКУМ" Мария Чобану потребовала, чтобы генпрокурор пришел сегодня в парламент для того, чтобы снять депутатский иммунитет со всех вышеназванных.

Примечательно, что сами "шоровцы", несмотря на красноречивые факты, обвинения в свой адрес категорически отрицают и даже потребовали включить их в комиссию по расследованию "кражи века".