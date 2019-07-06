Мы не должны быть чрезмерно требовательны к действующей коалиции. Нас должен просто радовать сам факт, что такая коалиция есть, что есть завораживающий образ прозападно-провосточного политического сожительства, что есть прекрасный абрис эстетически безупречной конструкции, рождающей сильные чувства. Что есть совместное литургическое общение двух политических церквей, ещё недавно предававших друг друга анафеме.

Вот все это есть, а Плахотнюка уже нет! Представляете? Разве этого не мало? Этому ещё радоваться и радоваться лет пять, а некоторые уже воротят нос, по снобистски отпускают неуместные колкости в адрес политиков, всякий день начинающих с отважного поиска того общего языка, о котором в Конституции ни строчки.

Будьте снисходительны и терпимы. Не требуйте всего и сразу. Юным политикам, которых совсем другие - очень взрослые дяди - избавили от ночного кошмара вездесущего Плахотнюка, которых они же в одну летнюю ночь обучили неведомому прежде приемчику политической взаимности, нужно дать время. Много времени!

Столько времени, сколько потребуется. Пока они не перестанут гордиться не своими подвигами и не начнут стыдиться своего бездействия.

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