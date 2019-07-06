Ушли с концами: В Молдове продолжаются отставки с руководящих постов - САМЫЙ ПОЛНЫЙ СПИСОК

Такое количество увольнений заметно лишь потому, что Демпартия везде расставила своих людей.

Июнь и июль 2019 года запомнятся отставками. Назначения, конечно, тоже есть, но в ситуации, когда надо срочно работать, назначения радовать некогда. "Демократов" на руководящих постах было столько, что ни дня не проходит без новостей о том, что кто-то снят с должности, уволен или сам уволился.

По-хорошему уйти не всем хотят. Тянут время или договариваются с новой властью - это уже на их совести. То, что у власти не оставят "демократов" - вопрос решенный.

Все началось вечером 14 июня, когда в отставку ушел Павел Филип, глава одного из двух правительств в Молдове, того самого, которое не собиралась подчинять букве закона. Дальше в материале мы не будем писать слова "ушел" и подал в отставку", это значительно утяжелит текст.

Просто список имен и должностей тех, кто ушел.

15 июня

Георге Кавкалюк, заместитель руководителя ГИП подал в отставку.

17 июня

Кристина Балан, посол Республики Молдовы в США.

18 июня

Василий Ботнарь, директор Службы информации и безопасности.

Богдан Зумбряну, глава Национального антикоррупционного центра

20 июня

Владимир Балдович, директор Агентства публичной собственности.

Лилия Палий, генеральный государственный секретарь правительства.

Симион Карп, госсекретарь МВД.

Ион Сулэ, и. о. руководителя Национального агентства продовольственной безопасности.

Михай Поалелунжь, председатель КС.

21 июня

Лилия Буштюк, директор муниципального предприятия "Центральный рынок".

23 июня

Станислав Павловский, министр юстиции.

24 июня

Валентина Булига, руководитель Национальной кассы социального страхования.

Виталие Юрку, госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры.

Владимир Плахотнюк покинул поста главы Демократической партии Молдовы.

26 июня

Весь состав Конституционного суда Молдовы ушел в отставку.

27 июня

Николае Китороага, главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Виталие Врабие, директор таможенной службы Молдовы ушел в отставку.

28 июня

Юрий Чокан, член ЦИК.

2 июля

Алина Руссу, председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы.

3 июля

Адриана Бецишор, назначенная и. о. главы Антикоррупционной прокуратуры, оставшись просто прокурором.

4 июля

Дан Митрюк, директор компании Moldtelecom.

5 июля

Борис Гылка ,генеральный госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Игорь Пынтя, директор ПУ-13 (кишиневское СИЗО).

Алины Руссу, Родики Чуботару и Юрия Чокана - парламент утвердил отставку членов Центральной избирательной комиссии.

Сергей Настас, генеральный директор госпредприятия «Posta Moldovei».

ИРИНА ИВАНЧЕНКО