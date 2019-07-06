Не верь глазам своим: Бывший мэр Кишинева превратился в защитника русскоязычного населения

Наша политическая элита, чье мнение — единственно верное, насквозь тоталитарна, и никакой демократией здесь и не пахнет.

Молдова – какая страна? Правильно, демократическая! Общество – какое? Тоже верно, толерантное. По крайней мере, так позиционируется на словах. Общество наше ни капельки не толерантное, совсем даже наоборот! Взять хотя бы из последнего, когда шум поднялся из-за того, что вице-спикер молдавского парламента Александр Слусарь, подумать только, думает является русским и, о Боже, даже думает по-русски!

Грех это, непростительно для молдавского политика, оказывается! На защиту неправильно думающего вице-спикера встал, кто бы мог подумать, один из главных русофобов страны – Дорин Киртоакэ! «Насчет того, что господин Слусарь думает на русском и что он русский… Так тут нет никакой проблемы! Если он русский по национальности! Тут все в порядке!» - успокоил всех главный ныне в Молдове унионист, но тут же добавил бочку дегтя в ложку меда. - Он, конечно, должен был бы заявить, что не согласен с имперской политикой Российской Федерации в отношении постсоветского пространства, включая Молдову! Этим он продемонстрировал бы свою патриотическую позицию. В том числе и как русскоговорящий гражданин Молдовы. Он не сказал этого. Наверное, потому что хотел, чтобы в Государственной думе к нему лучше отнеслись».

И мы говорим о толерантности общества?! Смеем думать, что оно насквозь демократическое?! В какой еще европейской демократической стране можно представить себе, возможно обсуждение и осуждение политика, который осмелился заявить о своей национальности и о том, что думает не на языке страны, гражданином которой является?! Тут, по моему, даже не русофобством пахнет, а чем-то похуже, идеологией, которую раздавили в 1945-м.

Наша политэлита насквозь тоталитарна. Есть только одно мнение, и оно единственно правильное. Любое иное — вредно и ошибочно. Оно, это самое правильное мнение в мире, прикрывается флером слов о «демократических ценностях», о «свободе слова», о «толерантности» и прочих «демократических завоеваниях».

Нам нечего больше обсуждать, кроме как на каком языке думает Александр Слусарь? Мы уже вернули стране украденный миллиард? Разобрались с коррупционерами, оставшимися при власти? Полностью сменили гнилую судебную систему? Дали людям достойную зарплату и благополучную жизнь? Давайте с этого начнем, тогда вопрос о национальности и языке отпадет сам собой.

ЛЕОНИД РЯБКОВ