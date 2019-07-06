Настасе: Молдова может отказаться от идеи европейского генпрокурора

Ранее лидеры блока ACUM настаивали на том, что искать надо только в Европе.

Блок ACUM может отказаться от идеи назначения европейского прокурора. Это после того, как социалисты заявили, что они хотят видеть в этой должности гражданина Республики Молдова. «Мы можем найти профессионала», – заявил сопредседатель политического блока Андрей Нэстасе в эфире передачи «Putereaapatra» на телеканале N4.

«Мы сказали, что хотим назначения иностранного прокурора, чтобы у него не было никаких связей с какой-либо структурой. Кто-то говорит, что это повлияет на государственность. Конечно, компромисс должен быть достигнут. Думаете, меня интересует национальность того, кто вернет миллиарды или посадит Плахотнюка в тюрьму? Нет. Если мы приложим усилия, как мы это сделали в СИБ, где нашли профессионала из учреждения, мы могли бы найти профессионала и для должности генпрокурора», – заявил Андрей Нэстасе.

Напоминаем, что ранее лидеры блока ACUM настаивали на идее назначения европейского генерального прокурора. Некоторые назвали кандидатуру Лауры Кодруцэ Ковеси. С другой стороны, президент Игорь Додон недавно заявил, что предпочитает, чтобы будущий генеральный прокурор имел гражданство Республики Молдова.