Депутаты предлагают снизить возраст выхода на пенсию в Молдове

Ряд депутатов парламента намерены внести изменения в действующее законодательство, которые коснутся тысяч граждан Молдовы.

Депутаты фракции социалистов заявили о намерении разработать законопроект, предусматривающий возвращение к пенсионному возрасту, действовавшему до пенсионной реформы, вступившей в силу в 2017 году. По словам депутата от ПСРМ Владимира Односталко, который также является вице-председателем парламентской комиссии по соцзащите, здравоохранению и семьи, в декабре 2016 года парламент в спешке принял закон о повышении пенсионного возраста. Это было сделано по требованию МВФ, чтобы сократить число пенсионеров, поскольку по расчетам специалистов оптимальной является ситуация, когда на одного пенсионера приходится четверо налогоплательщиков. Согласно статистике, в Молдове на одного налогоплательщика приходится два пенсионера.

До того, как Молдова вышла из состава СССР, в стране действовали советские нормы выхода на пенсию – женщины выходили в 55 лет, а мужчины – в 60 лет. После обретения независимости возраст выхода на пенсию в республике увеличился – до 1 июля 2017 года молдавские мужчины уходили на заслуженный отдых в 62 года, а женщины – в 57 лет. А уже с 1 июля текущего года мужчины в Молдове выходят на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 с половиной лет. Принятые предыдущим правящим большинством поправки предусматривают, что каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, пока не достигнет единого пенсионного возраста в 63 года.

В то же время представители Партии социалистов считают, что предыдущие власти пошли на условия МВФ, не учитывая жестокую реальность жизни в Молдове, где большинство жителей не могут работать до 63 лет из-за состояния здоровья.

Как заметил Односталко, молдаване сталкиваются с проблемами здоровья в большинстве своем именно во второй половине жизни – это происходит из-за плохого медицинского обслуживания, отсутствия средств на лечение и профилактику, а также из-за тяжелых условий жизни и труда. Сюда же относятся различные привычки, в том числе по части питания, генетическая предрасположенность, риск которых не был устранен вовремя или его и вовсе нельзя было избежать, сообщает Sputnik Молдовы.

На вопрос о том, как государство намерено выплачивать пенсии в этой ситуации Односталко отметил, что необходимо развивать экономику страны, чтобы работники получали более высокие зарплаты и, соответственно, могли выплачивать больше налогов. Он также добавил, что повышать пенсионный возраст можно тогда, «когда люди будут более здоровыми». В настоящее время ежемесячно в Молдове уходят из жизни от двух до двух с половиной тысяч пенсионеров.

Зато правительство Филипа получило от введения пенсионной реформы «колоссальную экономию». Если до реформы на пенсию ежегодно выходили 45-47 тысяч граждан, то уже в 2018 году – лишь порядка 30 тысяч человек. Причем утверждение предыдущей власти о том, что это позволит увеличить пенсии, оказалось, мягко говоря, преувеличением.

- Порядка 62 тысячам пенсионеров доплатили лишь 10 леев к пенсии, а в случае других – выплаты увеличились практически вдвое, - к примеру, с 7,5 тысячи леев до 14 тысяч, - пояснил депутат.