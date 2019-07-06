Молдавский мультфильм завоевал престижную международную награду (ВИДЕО)

Таланты молдавских авторов не знают границ.

В рамках международного фестивале NAFF (Neum Animated Film Festival), который проходил в Боснии и Герцеговине 4 июля, мультипликационный фильм анимационной студии Simpals (Молдова) «ARIPI» завоевал Гран-при, Также мультфильм получил первую строчку в номинации «Лучший 3D-мультфильм».

Об этом глава Simpals Дмитрий Волошин написал на своей странице в Facebook.

- В конкурсной программе фестиваля были очень сильные работы, поэтому особенно приятно, что мы победили. 70 мультов со всего мира! Нас уже знают, берут интервью. Говорят про Молдову. Так что мы уже известная страна и известная студия. Более того, в 2014 году мы тоже взяли премию на этом фестивале с другим нашим мультфильмом «Dji. Death Fails». Так что для нас этот фестиваль уже родной, - прокомментировал победу глава Simpals Дмитрий Волошин.