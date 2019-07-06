Наш новый маленький друг

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Семья
Семья президента спасла малыша оленя, который заблудился в лесу и оказался в яме. Трогательное видео с животным Игорь Додон опубликовал на своей странице в соцсети.
Из Фейсбука Игоря Додона:
Малыш потерялся в лесу, случайно нашли его в яме. Сейчас его выхаживаем, сыновья кормят молоком. Как только вырастет - отпустим обратно в лес.
Любите и берегите природу!
Приятных вам выходных!
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El s-a pierdut în pădure, l-am găsit într-o groapă. Acum îl îngrijim, fiii îl hrănesc cu lapte. Îndată ce va crește, îl vom duce înapoi în pădure.
Iubiți și protejați natura!
Un weekend frumos să aveți!
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