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Семья
Наш новый маленький друг
06.07.2019

Семья президента спасла малыша оленя, который заблудился в лесу и оказался в яме. Трогательное видео с животным Игорь Додон опубликовал на своей странице в соцсети. 

Из Фейсбука Игоря Додона:

Малыш потерялся в лесу, случайно нашли его в яме. Сейчас его выхаживаем, сыновья кормят молоком. Как только вырастет - отпустим обратно в лес.

Любите и берегите природу!

Приятных вам выходных!

*** 
Prietenul nostru mic)

El s-a pierdut în pădure, l-am găsit într-o groapă. Acum îl îngrijim, fiii îl hrănesc cu lapte. Îndată ce va crește, îl vom duce înapoi în pădure.

Iubiți și protejați natura!

Un weekend frumos să aveți!


 
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