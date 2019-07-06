Наш новый маленький друг

Семья президента спасла малыша оленя, который заблудился в лесу и оказался в яме. Трогательное видео с животным Игорь Додон опубликовал на своей странице в соцсети.

Из Фейсбука Игоря Додона:

Малыш потерялся в лесу, случайно нашли его в яме. Сейчас его выхаживаем, сыновья кормят молоком. Как только вырастет - отпустим обратно в лес.

Любите и берегите природу!