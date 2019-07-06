200-летнее грушевое дерево Авдармы не выдержало шквалистого ветра (Видео)

Грушевое дерево - символ Авдармы. Его изображение есть на гербе села. Семь зеленных груш на дереве, обозначают семь родников, вокруг которых жили ногайцы в Авдарме.

В 2016 году грушевое дерево было занесено в книгу вековых деревьев Молдовы. Тогда же, специалисты Министерства экологии и лесного хозяйства вместе с сотрудниками Ботанического сада Молдовы определили возраст дерева – 220 лет, пишет gagauzinfo.md.

Сильный ветер и ливневый дождь в Авдарме 3 июля нанес ущерб не только домовладениям некоторых жителей. Не выдержало природной стихии и грушевое дерево, расположенное на самой высокой точке Авдармы, откуда видны границы всех окрестных сел.

Двое пожилых авдарминцев Кырма Аксинья Ивановна и Кройтор Афанасий Иванович пошли к грушевому дереву, чтобы убедиться и увидеть своими глазами дерево – символ, переживший не одно поколение авдарминцев.