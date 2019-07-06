Осколки памяти

Когда в парке «Алунелул» или его окрестностях ведут мелкие строительные работы и что-то копают, до сих пор периодически обнаруживаются обломки старых иудейских захоронений. Не только там, конечно. То в ограде воинской части проступает мелкий фрагмент с буквами ивритского алфавита, то вдали от столицы находят кусок могильной плиты, уложенной в пешеходную дорожку, ведущую в коровник. Если пожилые кишинёвцы ещё помнят, где было наше кладбище, то в сельской местности подобные находки косвенно свидетельствуют о былом процветании опустевших еврейских местечек. Иногда это лишь несколько безмолвно стоящих в поле каменных надгробий, на которых всё еще видны эпитафии на древнееврейском языке и резные изображения безымянных искусных мастеров.

Эти молчаливые свидетели истории видели черту оседлости, революцию, погромы, Холокост, эмиграцию. После запустения местечек некоторые материальные достижения еврейской культуры и искусства – книги, рукописи, свитки, предметы синагогального обихода – тоже были в значительной мере утрачены. А мацевы – вертикальные плиты-стелы из песчаника или известняка (реже использовались гранит и мрамор) и их обломки остались на заброшенных кладбищах. Наши некрополи периодически подвергались специфическим актам вандализма даже в тех местах, откуда все евреи давно уехали. Примар Капрешт-Проданешт Святослав Хынку, с которым недавно общались представители ЕОРМ, вспомнил, в частности, как некоторые материально озабоченные местные жители в тщетных поисках золотых украшений когда-то тайком разрывали старые еврейские могилы.

Напомним, что в конце 50-х годов прошлого века столичные власти отвели несколько месяцев (до 1 апреля 1958 г.) для желающих перенести на верхнюю территорию кладбища захоронения своих родных с нижней части еврейского некрополя (вот там сейчас парк, теннисный корт и другие объекты). Далеко не все успели воспользоваться такой непростой возможностью, не говоря уже о том, что к тому времени многие могилы стали практически бесхозными. Оставшиеся плиты и памятники доставили наверх и складировали, а частично, не афишируя этого, использовали для разных строительных нужд (Например, и для возведения стены между Армянским кладбищем и Мемориалом Победы). Жители окрестных «каса пе пэмынт» на ул. Милано практиковали такую деятельность вплоть до конца прошлого века: еврейский последний приют служил для них своего рода вспомогательным хоздвором, где можно было найти что-то нужное и полезное для дома, для семьи.

В последний раз фрагменты старых разбитых надгробий обследовались волонтёрами в 2002-2003 годах по инициативе благотворительного фонда «DOR le DOR». Привлечённые лицеисты переписывали уцелевшие буквы и слова, которые потом изучали специалисты. Именно так насчитали и задокументировали 23 430 захоронений, из них 7 425 идентифицировать не удалось, а те, что зафиксировали, включены в «Дом вечности» – список похороненных.

Так вот, эти большие и малые фрагменты мацев являются культурными артефактами и представляют интерес для исследователей – историков, краеведов, художников и генеалогов. Эпитафии являются малоизученным литературным жанром, а также содержат определённую информацию. Резной декор памятников является примером еврейского декоративно-прикладного искусства со своим своеобразным стилем, а, благодаря символичности изображений, рассказывает и о былых заслугах и чертах характера усопшего. Для генеалогии данные надгробных надписей могут нести важную информацию: фамилию, имя, имя отца, имя супруга, а также дату смерти и возраст. Эпитафия, орнамент и форма памятника иногда повествуют о событиях в жизни покойного, о его деяниях и чертах характера, а в некоторых случаях и о его детях.

Поэтому дирекция ЕОРМ просит сообщать нам о таких находках, которые будут изучены и доставлены на столичное еврейское кладбище. Новые крупные фрагменты могильных плит, недавно обнаруженные на территории парка «Алунелул», лишний раз напоминают некоторым нашим беспамятных согражданам, что там был еврейский некрополь и негоже затевать какие-то стройки на костях усопших вблизи Мемориала жертвам Кишиневского погрома.

Михаил ИЛЬИН