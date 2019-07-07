Произойдет ли в Молдове «газовая революция»?

Что важнее для нового правительства: разобраться с украденным миллиардом, изловить Плахотнюка или обеспечить население на зиму газом и теплом?

Готовь сани летом

После попытки государственного переворота новая молдавская власть взялась за очистку государственных институтов и разрушение олигархической системы управления. А в парламенте комиссия приступила к расследованию многомиллиардных хищений из банковского сектора страны. Общество проявляет нетерпение и требует массовых арестов банкиров, госчиновников и политиков, причастных к грандиозной финансовой афере.

Шору и Плахотнюку обещают наручники и небо в клеточку. Экс-премьер Ион Стурза, как и многие в стране, сомневается, что украденные миллиарды удастся вернуть, а поэтому предлагает самый короткий путь – доставить в страну тех, кто похитил деньги, и заточить их в тюрьму. Здесь они быстро подпишут чеки на миллионы. Стурза уточняет, что «это, конечно, шутка». Но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. И правда состоит в том, что все общество сосредоточилось на краже миллиардов, схемах обогащения прежней власти и возмездии бандитскому клану.

А между тем на дворе уже середина лета. Та самая пора, когда нужно «готовить сани». Но сейчас эта тема почти не обсуждается. И уж точно молдавское общество не осознает, что страну ожидает настоящая «газовая революция». Ее последствия коснутся каждого.

Плахотнюк и Филип подкладывают нам свинью

Почему ситуация в области энергообеспечения приобрела особую остроту? Есть несколько моментов, которые создают напряжение.

В последнее время эксперты в один голос утверждают, что Плахотнюк с Филипом подложили всем нам свинью. К концу 2018 года, когда в стране развернулась предвыборная кампания, на газовом рынке произошла серьезная корректировка цен. На европейских хабах стоимость тысячи кубов голубого топлива достигла 363 долларов. Если иметь в виду, что тарифы на 2018 год, которыми мы пользуемся по сей день, рассчитывались из цены 178,5 доллара за тысячу кубометров и обменного курса до 17,68 лея за доллар, то становится понятной суть проблемы. Тарифы на газ нужно было увеличить и, возможно, даже значительно, чтобы не накапливать исторические долги и не возвращать их в будущем. Например, в отопительном сезоне 2019-2020 годов.

Но демократы понимали, что если правительство Филипа повысит тарифы на газ, а вслед за этим произойдет каскадный рост цен во всех областях, ДПМ может даже и не попасть в парламент. Поэтому в сговоре с НАРЭ прежняя власть не произвела соответствующую корректировку, хотя в начале года это происходит постоянно.

Кроме того, и «Газпром» изменил базовую цену поставок голубого топлива. Теперь речь идет о 240 долларах.

Компания «Молдовагаз» пока свои расчеты и заявку на корректировку тарифов в НАРЭ не представила. И, учитывая, обстановку в стране, объявленную смену руководства в «Молдовагаз», а также возможную отставку директоров НАРЭ, ставленников молдавской энергетической мафии, можно быть уверенным, что процесс ценообразования затянется. Тарифные отклонения будут накапливаться, а это значит, что мы, возможно, войдем в осенне-зимний период, будучи неприятно удивлены скачком цен.

Джипы, откаты и реформы в «Молдовагаз»

О том, что в «Молдовагаз» будет новый руководитель, объявил президент Игорь Додон. До сих пор компанией руководил и.о., вице-президент Яков Казаку. И теперь по согласованию с «Газпромом» молдавское правительство должно назначить нового управляющего.

Делами в «Молдовагаз» нынешнее руководство страны недовольно. Президент ясно дал это понять: «Мы знаем, что там творится. 8-12 июня, когда в стране было двоевластие, "Молдовагаз" купил партию джипов, заплатил авансом за какие-то ненужные услуги - чтобы получить откаты. Разберемся во всем этом".

Однако смена руководства будет лишь началом серьезного процесса перестройки в газовой сфере Молдовы. Побывавший в конце июня в Кишиневе вице-президент «Газпрома» Валерий Голубев сообщил, что уже сейчас готовится реформа деятельности «Молдовагаз». Изменения связаны с внедрением Третьего энергопакета ЕС и требованиями молдавского закона о природном газе. До конца 2019 года будет разработан план разделения «Молдовагаз» на несколько компаний. Каждая из вновь созданных структур будет осуществлять только один вид деятельности: поставку газа, его транспортировку и распределение. Установлен и крайний срок завершения этих мероприятий - 1 января 2020 года.

В эпицентре «газовой войны»

Сейчас трудно однозначно сказать, к чему приведут намеченные изменения, потому что они тесно увязаны с вопросами транзита газа через Украину и строительством нового газопровода из Румынии в Молдову.

Понятно, что для нормального функционирования новой системы снабжения потребителей голубым топливом потребуется переходный период. Как в этих условиях, когда появляется слишком много переменных, будет формироваться тариф, можно только предполагать. Но чутье подсказывает, что за перестройку системы будет расплачиваться потребитель.

При этом нужно еще учитывать, что период политической нестабильности не завершился. Что будет, если коалиция ПСРМ – ACUM не успеет решить все проблемы должным образом? Удастся ли партиям, имеющим разное видение в данном вопросе, действовать слаженно, в интересах жителей страны, а не в интересах геополитических игроков?

Газоснабжение стран Европы стало полем битвы энергетических гигантов - США и России. И пока до конца неясно, каким будет итог сражения. Но уже сейчас можно видеть, что жертвами столкновения интересов становятся даже крупные страны, такие, как Германия. Молдова также оказалась в эпицентре «газовой войны», так как она в этой ситуации зависит от своих соседей и, прежде всего, от Украины.

«Молдовагаз» исчезнет, но долг в 7 миллиардов остается

Расчленение «Молдовагаз», несомненно, актуализирует и другие важные проблемы, решение которых будет очень непростым.

Во-первых, газовый долг. Сумма почти достигла ВВП страны. На данный момент речь идет о 7 миллиардах долларов. Из них на долю правого берега приходится около 500 миллионов исторических долгов. Остальное накоплено Приднестровьем.

Разумеется, в высшей степени несправедливо, чтобы долг левого берега выплачивали жители правобережной Молдовы. Однако в случае расформирования «Молдовагаз» с долгами надо определяться.

Эксперты говорят, что в качестве одного из решений Москва может предложить оформить эти 7 миллиардов в общий государственный долг Молдовы. На официальном уровне этого пока никто не предлагал. Игорь Додон заявил, что проблема газового долга обсуждается с правительством РФ, и, в частности, с вице-премьером Дмитрием Козаком. Молдавский президент также утверждает, что Кишинев не собирается возвращать долг Приднестровья: «Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега».

Пойдет ли Россия на списание долга? Если да, то что захочет взамен и какой будет предложен механизм? Одно из обстоятельств, которое может подтолкнуть процесс, по мнению экспертов, - объединение страны. То, что такой сценарий рассматривается, не должно никого удивлять.

Перемены грядут и в Приднестровье

Во-вторых, среди сложных тем, которые всплывают в связи с будущим расчленением «Молдовагаз», также есть и тема поставок газа в Приднестровье. Несомненно, что в результате реформы Тирасполь будет самостоятельно рассчитываться с новым поставщиком. Едва ли возможно, чтобы в будущем жители левого берега получали голубое топливо по тарифам, которые окажутся ниже, чем даже в России (такое можно было наблюдать ранее). Руководство региона на встрече с вице-президентом «Газпрома» сообщило, что «разрабатываются алгоритмы и дорожные карты». В рабочую группу войдут представители ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром», экономисты, юристы и технические эксперты.

Скорее всего, для Приднестровья цены будут такими же, как и для правого берега. В любом случае, реорганизация – хорошая возможность создать новый механизм, когда долги Молдовы и Приднестровья окажутся разделенными.

Цены на газ и электроэнергию связаны

Есть и третья группа вопросов. Общеизвестно, что большая часть электроэнергии, которую получает правый берег, вырабатывается Молдавской ГРЭС. Источник электроэнергии - опять же голубое топливо. Поставки на станцию осуществлялись «Молдовагаз».

Разумеется, цены для Молдавской ГРЭС были теми же, что и для региона в целом. Разница записывалась в целевой долг Молдовы. Также можно вспомнить, что несколько лет назад в Приднестровье возникла офшорная фирма- прокладка «Энергокапитал», которая по договоренности с кишиневскими властями, продавала электроэнергию Молдавской ГРЭС на правый берег. Посредник якобы получал голубое топливо от «Молдовагаз», направлял его на Молдавскую ГРЭС, а созданную энергию продавал Кишиневу. Расследование установило, что к схеме имел прямое отношение бывший президент ПМР Евгений Шевчук и его партнеры из ДПМ (называется Влад Плахотнюк). В настоящий момент и один, и второй в бегах.

Испытание для альянса ПСРМ – ACUM

Как повлияют реформирование «Молдовагаз», а также будущая схема поставок в Приднестровье на цену электроэнергии? Этого точно пока никто не может сказать.

Молдавская ГРЭС принадлежит российской компании «Интер РАО ЕЭС», и понятно, что владельцы захотят сохранить этот актив и обеспечить его загрузкой. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы у жителей Приднестровья и Молдовы в целом. Цены на электричество на Украине и в Румынии (в случае объединения сетей двух государств) значительно выше тех, что предлагались Молдавской ГРЭС. Неудивительно, что тема будущих поставок из Приднестровья возникла и во время переговоров российского вице-премьера Дмитрия Козака с новым молдавским правительством.

Как Россия, так и новая молдавская власть, заинтересованы в том, чтобы цена на электроэнергию для правого берега не оказалась для потребителя чрезмерной и неподъемной. Рост тарифов на электроэнергию и газ для населения способны похоронить и без того хрупкий правящий альянс ПСРМ – ACUM.

Украина: дело - труба

Все эти очень сложные проблемы в принципе могут оказаться нерешаемыми в случае провала переговоров между Украиной и Россией по транспортировке газа.

На днях исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания готовится к полному прекращению транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года. Другой руководитель компании, Андрей Коболев, подлил масла в огонь. Украине грозит техногенная катастрофа, утверждает он: «Украина, без преувеличения, замерзнет, если украинское государство не закачает 20 миллиардов кубометров газа к началу отопительного сезона».

Конечно, все эти заявления можно рассматривать как шантаж ЕС и России, которые заинтересованы в продлении взаимовыгодного сотрудничества в газовой сфере. Москва говорит, что у Киева безвыходное положение, реверсные поставки газа из Европы – миф, Украина пользуется все тем же российским газом. Это подтверждают и знакомые с темой украинские политики, в частности, Юлия Тимошенко.

История с украинской трубой и российским газом далека от завершения, что-то должно проясниться лишь после выборов в Раду, уверяют аналитики.

У Молдовы нет палочки-выручалочки

Однако от российско-украинских переговоров по газу зависит и Молдова. Представители «Газпрома» уверяют молдавское руководство, что страна не окажется без топлива зимой. Но, как видим, обстоятельства складываются так, что можно ожидать чего угодно. Поэтому молдавское правительство должно начать действовать незамедлительно. В кратчайшие сроки следует провести переговоры с «Газпромом» и Украиной, так как в конце 2019 года истекает срок действия контрактов на поставку газа в Молдову и его транзит.

Проект объединения газотранспортных сетей с Румынией пока не сможет играть роль палочки-выручалочки. По мнению бывшего директора НАРЭ Виктора Парликова, вероятность того, что по ветке Унгены-Кишинев в 2020 году пойдет газ, нулевая: «…Румыны не очень хотят делиться своим более дешевым газом, и они попросту не успеют достроить трубопровод и компрессорную станцию на своей стороне».

Когда в Молдове наступит «малый ледниковый период»?

В настоящий момент в публичном пространстве Молдовы рефреном звучит только тема повышения тарифов на газ из-за того, что они не были своевременно изменены в 2018 году.

Игорь Додон говорит, что будет просить руководство РФ о скидке на газ для Молдовы на ближайшие несколько месяцев. Любопытно, что все это происходит на фоне небывалого обвала цен на голубое топливо в Европе. В июне на газовых хабах цена за тысячу кубов опустилась до 110 долларов. Напомним, что Молдова сейчас импортирует газ по 240 долларов. Так может, повышать тариф не нужно? И скидка уже не актуальна? Точно можно сказать только то, что все возникшие в Молдове вопросы в сфере энергоснабжения и ценовые нюансы нужно срочно обсуждать с теми, от кого зависят поставки газа.

В авторитетном издании Nature группа ученых во главе с профессором Валентиной Жарковой опубликовала доклад, из которого следует, что в 2020-2055 годах произойдет резкое снижение солнечной активности. Нашу планету ожидает новый малый ледниковый период. Если власть и дальше будет заниматься только расследованием кражи века и поисками Шора с Плахотнюком, то малый ледниковый период в Молдове наступит раньше, чем где бы то ни было.

Сергей ТКАЧ