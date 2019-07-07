В Криулянском районе выбрали «Короля рыбалки»

Подробнее: Охотники и рыболовы состязались в своем искусстве. Рыбаки и охотники соревновались за "Гран-При" в Криулянском районе, в селе Слободзия-Душка - разбившись на команды, они порадовали посетителей свежайшими блюдами собственного приготовления.

Охотники зажарили зайцев и фазанов, в то время как рыболовы продемонстрировали самые разные виды рыбы, выловленной, разумеется, в Днестре. Музыкальное сопровождение обеспечил известный исполнитель Юрие Садовник, а в конце пиршества все команды получили свои награды.

Главным рыболовом был признан Ион Бузилэ из Бэлэбэнешт, который признался, что рыбалкой занимается уже более полувека, и ему удаётся не только кормить рыбой семью, но и угощать ею соседей, сообщает телеканал ProTV.